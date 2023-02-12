Дуда назвал непростым решение о возможной передаче Украине истребителей F-16 и указал на проблемы

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

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Об этом сообщило издание ВВС. Дуда добавил, что это должно быть общее решение стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Лондон настоял на том, что Украина критически нуждается в современном оружии от партнеров, отдельно выделив истребители.

Анджей Дуда сообщил, что отправка самолетов F-16 может стать "серьезной проблемой", ведь в польских ВВС числится всего 50 истребителей.

"У нас их недостаточно, и нам может понадобиться гораздо больше", – заявил Президент Польши.

Он также подчеркнул, что боевые самолеты, такие как F-16, "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Также поскольку Польша является членом НАТО, любое решение о поставках истребителей должно быть "совместным", а не приниматься одной страной.

Кроме того, Дуда заявил, что у него есть опасения, не втянет ли этот шаг НАТО напрямую в войну с Россией. В начале российского вторжения в 2022 году Дуда заявил, что отправка самолетов "откроет военное вмешательство в украинский конфликт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прокомментировали вероятность и возможности передачи Украине истребителей, которые почти с начала войны она просит от партнеров для отражения агрессии РФ. Вашингтон заявил, что дать Киеву боевые самолеты может в целом любое суверенное государство, в том числе и член НАТО.

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