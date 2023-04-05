Дуда уточнил количество истребителей МиГ-29, которые Польша передаст Украине: отправляются еще четыре

Польша уже отправила Украине четыре истребителя МиГ-29 в рамках военной помощи. В скором времени Киев получит еще четыре таких самолета.

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Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с главой украинского государства Владимиром Зеленским в среду, 5 апреля. Трансляцию вели на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Он заявил, что помимо этого, Варшава готова прислать Вооруженным силам Украины еще шесть МиГ-29.

"Четыре наших МиГ-29 уже переданы в распоряжение украинских Вооруженных сил. Еще четыре МиГ передаются теперь, в последнее время. То есть уже передано восемь самолетов. Я говорил господину президенту, что готов передать еще шесть, они готовятся к этому", – сказал Дуда.

Он добавил, что в будущем Польша может передать Украине модернизированные по стандартам НАТО МиГи, но это может произойти только с согласия США, и когда Варшава получит на вооружение более современные истребителя.

"У нас еще есть МиГи, которые прошли модернизацию и теперь адаптированы к стандартам НАТО... Они нам еще понадобятся, но когда их заменят новые самолеты, которые поступят в наше распоряжение, в верю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк самолетов МиГ-29, который остался, если потребуется. Что касается их передачи, потребуется согласие союзников, прежде всего США", – сказал Дуда.

В общей сложности Варшава имеет на вооружении 40 самолетов МиГ-29, но армия Польши использует только 29. Остальные годами не ремонтировались и не модернизировались.

3 апреля руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач сказал, что Варшава уже передала Украине первые истребители МиГ-29. Речь идет о нескольких самолетах.

"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

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