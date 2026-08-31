"Думала, что будет хорошо": "ждунья" из Угледара пожаловалась, что ждала Россию, а теперь живет в подвале. Видео

Жительница Угледара Донецкой области, которая ждала прихода российских войск, рассказала о своей жизни после оккупации города. По её словам, вместе с сестрой она живёт в подвале полуразрушенного дома, где зимой температура может опускаться до нуля градусов.

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Видео с её рассказом опубликовал в Facebook украинский журналист Денис Казанский. Он подписал ролик: "Думали, всё будет хорошо, а теперь три года живём в подвале". Журналист отметил, что "ждущие" из Угледара, дождавшиеся России, теперь рассказывают, как живут после того, как их "освободили".

По словам Казанского, город полностью разрушен, а из 15 тысяч его жителей осталось 20 человек. "Они живут в подвалах полуразрушенных домов без воды, света, отопления и связи. Брошенные и никому не нужные", – написал он.

Женщина рассказала, что уехать из Угледара люди не могут из-за отсутствия транспорта.

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"Думали, что всё будет хорошо, но получается иначе. Уехать мы никуда не можем, у нас нет ни одного транспортного средства, никто не хочет нас вывозить. А нам нужно и документы оформить, и пенсию получить, и что-то себе купить. Нам некуда уезжать надолго", – сказала она.

Жительница также рассказала, что вместе с сестрой живет в подвале.

"Мой дом, вообще-то, вот тот, что напротив, разрушен. Вот там я жила. А мы здесь с сестрой живем в подвале", – пояснила женщина.

В то же время она призналась, что ждала прихода российских войск и обрадовалась, когда они вошли в город.

"Когда пришли россияне, мы просто не ожидали этого. Но мы очень обрадовались, мы всего этого ждали", – сказала жительница.

По её словам, в подвале постоянно темно и холодно. Зимой они топят буржуйку, однако даже после этого температура, как утверждает жительница, поднимается максимум до 5–7 градусов. Утром помещение снова остывает до 0–2 градусов.

"Там – вечная тьма. Зимой холодно. Иногда целый день топишь буржуйку – с самого утра почти до вечера. Топим до восьми вечера, а градусов семь-пять максимум, если набежит. Утром просыпаемся – похолодало. Один, два, а то и ноль градусов. Залезаем под одеяло и спим. А что делать?" – рассказала она.

Сложности возникают и с приготовлением еды.

"У нас эти газовые баллоны, мы не можем их заправить. Газа нигде нет. Чтобы поесть, растопляем мангал, зимой растопляем буржуйку и так готовим еду", – сказала жительница.

Дрова для буржуйки они заготавливают самостоятельно.

"Дрова таскаем, заготавливаем. Пилим сами, да, сами. Такими досками там, кусочками рубим, чтобы в эту буржуйку помещались", – рассказала женщина.

Воду для бытовых нужд, по словам жительницы, собирают во время дождей.

"Вот эти дожди шли, так мы и набрали. Вот там у нас миски стоят, набрали, чтобы можно было постирать, помыться, посуду помыть. А питьевой воды, той самой, чтобы пить, – сегодня ничего нет. Вот так и живем", – рассказала она.

Женщина объяснила, что не хочет покидать Угледар, в котором прожила 41 год.

"Мы здесь привыкли, мы здесь выросли. Я здесь 41 год живу, в этом Угледаре. Ну куда мне ехать, скажите? У меня здесь похоронен муж, похоронена мать, похоронены родственники. Сваты. Я не могу просто так взять и уехать, понимаете?" – сказала она.

В то же время женщина отметила, что теперь может свободнее ходить по городу и смотреть на Угледар. Раньше, по её словам, передвигаться было сложнее, поскольку было неизвестно, откуда может вестись обстрел.

"Теперь мы хотя бы можем пройтись по своему городу, по Угледару что-нибудь посмотреть. Когда здесь были украинские военные, нормально ходить нельзя было, потому что не знаешь, откуда стреляют, где и что тебя ждет. А сейчас более-менее ходим, смотрим на свой город", – рассказала жительница.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские пропагандисты приехали в разрушенный Угледар, чтобы снять "праздник освобождения" к годовщине оккупации. В своих материалах они показывали местных жителей и рассказывали о якобы "помощи", которую им оказывает Россия.

В то же время те, кто остался в Угледаре, продолжают выживать среди разрушенных домов без электричества, газа, отопления и воды. Оккупанты привозили людям газовые баллоны и продукты питания.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечали, что демонстрация такой "помощи" — типичный прием российской пропаганды, призванный отвлечь внимание от масштабных разрушений и того, что восстановление города никоим образом не ведется.

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