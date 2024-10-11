"Думали, как удержать столицу": Сырский рассказал о самом тяжелом моменте за время полномасштабной войны в Украине. Видео

В начале полномасштабной войны самым тяжелым моментом была битва за Мощун – село в Бучанском районе Киевской области. Тогда российские захватчики частично оккупировали населенный пункт.

Видео дня

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Соответствующим видео 11 октября поделился Telegram-канал ГШ ВСУ.

"Это момент, когда Мощун фактически был частично оккупирован уже подразделениями российских десантников-морпехов, а на левом берегу Десны на то время стояли в готовности к переправе порядка 200 единиц вражеской техники", – рассказал генерал.

Украинские защитники увидели, что техника противника начала выезжать в сторону Гостомеля. "Этот момент, наверное, был самым тяжелым, который я помню", – признался Сырский.

По его словам, в тот момент руководство думало, как удержать столицу.

"А понимание того, что мы можем победить, – оно пришло чуть позже. Когда состоялись бои на Бориспольской трассе, когда мы разбили колону 6 танкового полка [РФ]. Тогда противник потерял около 30 единиц техники", – рассказал нынешний главком ВСУ, который в начале полномасштабного российского вторжения отвечал за оборону Киева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 марта 2022-го защитники Украины освободили от российских захватчиков село Мощун. Битва за населенный пункт длилась с 5 марта. Враг трижды пытался осуществить переправу основных сил и прорваться на Киев, однако украинские воины остановили противника.

– Летом 2022 года в Мощуне появился трогательный мурал-оберег. На нем изображены аисты, которые символизируют продление жизни и возрожденную Киевщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!