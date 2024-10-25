'Душа плачет': умерла боевой медик 68-й ОЕБр Анастасия Кравчук, муж которой почти три года находится во вражеском плену. Фото

21 октября остановилось сердце военного медика 68-й отдельной егерской бригады Анастасии Кравчук. После начала полномасштабной российской агрессии она занималась волонтерством, а с февраля 2024 года стала в ряды Вооруженных сил Украины.

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Муж Анастасии Евгений Кравчук уже почти три года находится в российском плену. Трагическое известие сообщили председатель Тетиевского городского совета Богдан Балагура и Козелецкий поселковый совет.

"Трагическая весть всколыхнула нас! На войне погибла Анастасия Кравчук, жена Евгения Кравчука, воина, который находится почти 3 года в плену. Выражаем слова соболезнования родным и близким погибшей. Царствие небесное", – написал Балагура 23 октября.

Как сообщили в Козелецком поселковом совете, сердце Анастасии Кравчук остановилось 21 октября. Причиной смерти стало "осложнение состояния здоровья во время несения военной службы".

На малой родине защитницы рассказали, что Кравчук Анастасия Михайловна родилась 5 мая 1997 в селе Лихолитки на Черниговщине.

После получения аттестата о среднем образовании в Козелецкой общеобразовательной школе №3 девушка поступила в Киевский медицинский колледж №3 и получила специальность "Медицинская сестра". Некоторое время работала в Козелецкой ЦРБ, впоследствии – в клинической больнице "Феофания" государственного управления делами Украины.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Анастасия Кравчук занялась волонтерством, помогала жителям Херсона, Новой Каховки и других населенных пунктов Украины, где люди нуждались в поддержке.

С 2023 года Анастасия работала операционной медсестрой в Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины в Киеве. А в начале февраля 2024 пошла добровольцем служить в Вооруженные силы Украины.

"Боль, слезы, грусть... оборванная молодая жизнь девушки, лучшей дочери, подруги, сестры... От имени Козелецкого поселкового совета, депутатского корпуса выражаем искренние соболезнования депутату Козелецкого поселкового совета Мачачи Галине Сафроновне по поводу невосполнимой потери дочери. Трудно подобрать нужные слова поддержки, невозможно залечить рану от потери, когда останавливается сердце родного ребенка. Пусть доброе, светлое воспоминание об Анастасии навсегда останется в сердцах родных, друзей, всех, кто ее знал, любил и чтил. Разделяем ваше горе, грустим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби", – добавили в Козелецком поселковом совете.

"Душа плачет…..гибнут такие совсем молодые девушки. Царство небесное тебе, защитница!!! Почивай, девочка, с миром!!! Соболезнование родным!", "Очень жаль молодую героиню, настоящую дочь Украины. Искренние соболезнования родным, земный поклон", – пишут в комментариях под сообщениями о смерти Анастасии пользователи Facebook.

О времени и месте похорон защитницы в Козелецком поселковом совете пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Покровском направлении погиб защитник из Одесской области. Сергей Климец из Измаила был солдатом 4-й штурмовой специализированной роты.

Когда парню было 14 лет, он потерял маму.

Защитнику навеки осталось 27 лет.

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