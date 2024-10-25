Отдал жизнь за Украину: в боях на Покровском направлении погиб защитник с Одесщины. Фото

На фронте в Покровском районе Донетчины погиб молодой воин Сергей Климец из города Измаил Одесской области. Он был солдатом 4-й штурмовой специализированной роты.

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Защитнику навеки осталось 27 лет. О потере сообщил городской голова Андрей Абрамченко.

Он рассказал, что Сергей Васильевич Климец родился в Измаиле, в школе "Барвинок" увлекался математикой, а после получения аттестата поступил в Одесский гуманитарный колледж на юридический факультет.

Парень отслужил военную срочную службу и вернулся в родной город, где зарабатывал на жизнь.

"Судьба не была благосклонна к нему – когда ему было 14, умерла мать… Рядом были отец, старший брат, бабушка… Именно отцу он сообщил о решении идти на войну", – отметил мэр.

Сергей защищал Украину от российских оккупантов на Покровском направлении. На этом участке фронта он и погиб при выполнении боевого задания. Солдат 4-й штурмовой специализированной роты будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище.

"Искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Разделяем боль вашей потери. Вечная память и вечная слава воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на жизнь", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб гранатометчик механизированного взвода Сергей Полтавский из Измаила Одесской области. Он воевал на самых горячих направлениях, был ранен, но после реабилитации вернулся на фронт.

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