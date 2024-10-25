'Говорил, что Украина – самое важное в его жизни': на фронте погиб гранатометчик с Одесщины. Фото

Защищая Украину, на восточном фронте погиб военнослужащий ВСУ Сергей Полтавский из Измаила Одесской области. Он воевал на самых горячих направлениях, мечтал после войны встретить любовь и строить собственное счастье.

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О потере сообщил городской голова Андрей Абрамченко. Он рассказал о жизни и боевом пути воина-земляка.

Сергей Витальевич Полтавский учился в седьмой школе, увлекался спортом и компьютерами. Семья некоторое время жила вне города, но в "нулевых" вернулась в Измаил, который парень называл родительским домом.

В молодые годы Сергей не терял времени – работал там, где требовались сильные трудолюбивые руки. Но в свободное время углублял знания компьютера, потому что хотел работать по специальности (имел диплом "Банковское дело"). А в выходные играл с друзьями в футбол (был нападающим) на поле СК "Выставка".

"Болел за Украину на всех соревнованиях, которые проходили в стране и за ее пределами, и неоднократно говорил, что Украина – это самое важное, что есть в его жизни", – рассказали в громаде.

В ВСУ Сергея мобилизовали в начале 2023 года. Он служил гранатометчиком механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона. Выполнял боевые задания на самых горячих участках боевых столкновений с агрессором. Был ранен, однако после реабилитации вернулся на Донетчину к побратимам. Он продолжал освобождать украинскую землю от оккупантов, чтобы после Победы вернуться домой, найти работу мечты, встретить любовь и строить свое счастье.

Однако государство-террорист РФ перечеркнуло все – солдат Сергей Полтавский погиб в бою против врага, отдав за свободу и независимость Украины самое дорогое, что есть у человека, – собственную жизнь.

В Измаильской громаде выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника. Там отметили, что воин будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище.

"Разделяем боль вашей потери… Вечная память и вечная слава украинскому воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на жизнь!" – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа на фронте погиб измаилец Юрий Гулий – командир отделения БпАК разведывательного взвода. Младший сержант воевал на многих горячих точках фронта, за отданную службу был награжден наградами президента и главкома ВСУ.

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