Без отца остались сын и дочь: на фронте погиб командир отделения разведчиков

Защищая Украину от российской военной агрессии, погиб командир отделения БпАК разведвзвода Юрий Гулий. Младший сержант воевал во многих в горячих точках фронта, за отданную службу был награжден отличиями президента и главкома ВСУ.

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О потере сообщил городской голова Измаила Андрей Абрачемко. Именно дома на Одесщине Героя не дождались жена и двое детей.

Юрий Михайлович Гулий родился в Славянске, в Луганске получил образование по специальности режиссера-постановщика, свою любовь встретил в Одессе. Семья жила в его родном городе, но после российского вторжения в Украину в 2014 году переехала в родной город жены – Измаил.

А с полномасштабной войной 2022-го мужчина пошел защищать родную землю, сказав родным: "Я не буду ждать, пока они придут разрушать и этот дом".

Младший сержант Юрий Гулий сражался в горячих точках фронта, получил ранения в боях под Соледаром и Бахмутом. Но возвращался на передовую, потому что был уверен, что должен быть именно там, где больше востребован, где труднее всего.

Командир отделения был награжден отличием "Ветеран войны" (участник боевых действий), президентским отличием "За оборону Украины" и почетным нагрудным знаком "Стальной крест" главнокомандующего ВСУ.

Также разведчик успел поучаствовать в проекте "10 тупых вопросов", который собирал помощь защитникам. Интервью, в котором именно ему задавали вопросы, стало его первой режиссерской работой – и, как выяснилось, последней.

Воин погиб 2 августа при выполнении боевого задания по защите Украины от российской военной агрессии. У него остались жена, сын и дочь, которая в этом году должна стать первоклассницей.

"Мой муж очень хотел, чтобы орк*в здесь не было. Он сделал для этого все", – отметила супруга Героя.

Младший сержант Юрий Гулий будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Разделяем боль вашей утраты. Вечная память и вечная слава украинскому воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на жизнь!" – подчеркнули в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, во время защиты Украины от врага погиб военный Константин Шабанов родом из Северодонецка Луганской области. Он перевез семью на Львовщину, а в 2023 году встал в ряды ВСУ, был мастером БПЛА и выполнял боевые задания на передовых позициях фронта.

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