Два человека спасены: что происходит на месте удара российских ракет в Славянске. Фото и видео
В Славянске Донецкой области вторые сутки продолжается ликвидация последствий ракетного удара РФ. Из-под завалов 5-этажки удалось спасти двух людей. Также спасатели деблокировали тела шести погибших.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области добавили, что аварийно-спасательные работы.
Под завалами могут оставаться четыре человека, передает "Суспільне".
По состоянию на 23:00 субботы, 15 апреля, спасатели разобрали уже 96 тонн строительных конструкций.
"В настоящее время к проведению работ привлечены 49 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники, от коммунальных служб – 1 единица техники и 1 человек", – отметили в ГСЧС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Россия 14 апреля нанесла ракетные удары по Славянску. Под вражеским огнем оказались жилые многоэтажки. По последним данным, 11 человек погибли, 23 – ранены.
– Патрульный полицейский снял на нагрудную камеру уникальные кадры спасения людей из многоквартирного дома в Славянске.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!