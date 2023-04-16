Два человека спасены: что происходит на месте удара российских ракет в Славянске. Фото и видео

В Славянске Донецкой области вторые сутки продолжается ликвидация последствий ракетного удара РФ. Из-под завалов 5-этажки удалось спасти двух людей. Также спасатели деблокировали тела шести погибших.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области добавили, что аварийно-спасательные работы.

Под завалами могут оставаться четыре человека, передает "Суспільне".

По состоянию на 23:00 субботы, 15 апреля, спасатели разобрали уже 96 тонн строительных конструкций.

"В настоящее время к проведению работ привлечены 49 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники, от коммунальных служб – 1 единица техники и 1 человек", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия 14 апреля нанесла ракетные удары по Славянску. Под вражеским огнем оказались жилые многоэтажки. По последним данным, 11 человек погибли, 23 – ранены.

– Патрульный полицейский снял на нагрудную камеру уникальные кадры спасения людей из многоквартирного дома в Славянске.

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