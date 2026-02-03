"Два попадания": в доме, который попал под удар РФ в Сумах, были 5-летние двойняшки. Фото и видео
В ночь на 3 февраля Сумы подверглись новой атаке российских беспилотников, которые попали в многоэтажные дома. К счастью, пострадавших нет, хотя некоторые дома получили серьезные повреждения.
Среди жителей, которые оказались под ударом, были 5-летние двойняшки, которые чудом остались невредимыми. Об этом сообщают украинские медиа.
По данным городских властей, в результате первого попадания в седьмой этаж одной из многоэтажек выбито до десяти окон и повреждена сеть теплоснабжения.
Второй удар пришелся на четвертый этаж другого дома, где пострадали балкон и окна, а также произошел пожар.
В квартире, которая попала под обстрел дважды, находились 5-летние близнецы. В дом было два попадания.
Их отец отметил, что дети не ранены.
"Сразу все проснулись и к соседям детей отнесли", - рассказал он.
Мама добавила: "Главное, что мы живы".
На местах событий работают все соответствующие службы.
В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.
