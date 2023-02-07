Блог | Костянтин Машовець: Два признака, которые укажут на новое наступление россиян

Мене тут питали нещодавно... коли можливо очікувати того самого "великого наступу" росіян. Відповідаю:

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Я не знаю, бо я не займаюсь оперативним плануванням в одному з російських штабів.

Але, як на мене, є дві, достатньо визначені речі які, цілком можливо пов'язані із термінами цього наступу. Або прямо, або опосередковано.

Перше. На 20.02.2023-го заплановане якесь "страшне звернення" бункерного довбня до федеральних зборів. І це явно не про "целевые федеральные программы", бо у встановлений традиційний строк, раніше, він своє звернення просто відмінив. І сталося це зовсім не від того, що йому "не було що сказати" (бо, цьому придурку завжди є що сказати... й про гумову сраку, й про "органы дедушки у бабушки"), причина була геть інша – не встигали поміняти "стратегічні підходи" до війни з Україною й тому, об'явити про це також, не встигли.

Друге. Є також, ще один показник. Як тільки ви побачити, або почуєте інформаційні "разгони" про "ужасающие потери" ЗСУ, які нібити приховують, а також "зворотній" тренд про "необоснованно преувеличенные потери" РФ, то знайте, що той самий наступ також, вже "десь близенько"...

Це сама "животрепещущая тема" інформаційної війни, яку пускають зазвичай в хід виключно або перед самою реальною "актівацією", або вже у її процесі, на початковому етапі. Причому, виключно для того, щоб добитися не тільки сутто військового ефекту, а й дуже швидкого та шокоподібного інформаційно-психологічного результативного разового впливу на противника.