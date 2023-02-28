Два российских танка ''самоликвидировались'' возле Угледара: момент попал на видео

Российские войска продолжают нести потери на фронте в Украине. Один из последних эпизодов – два танка окупантов "самоликвидировались" под Угледаром на Донетчине.

Видео дня

Вражеская техника наехала на мины в поле и взорвалась. В процессе превращения в металлолом танки "втарой армии мера" поглотили облака дыма. Соответствующее видео опубликовали украинские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: в ДШВ ВСУ рассказали, что один украинский десантник уничтожил 5 танков и 3 боевых машины пехоты (БМП) в одном бою вблизи Марьинки. Боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.

Дело завершила артиллерия 79-й бригады, которая мощно ударила по другой бронетехнике РФ. А точный огонь из стрелкового оружия по пехоте противника не оставил захватчикам никаких шансов на успех.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские морпехи в одном из населенных пунктов устроили "сафари" на российских оккупантов. Они засекли россиян, двигавшихся по тропинке. Первая группа захватчиков из двух человек была уничтожена мгновенно. Также на другом участке были ликвидированы еще три военных России, а одному удалось бежать;

– 26 февраля украинские защитники сбили очередной российский самолет на Авдеевском направлении Донецкой области. Отлично отработали бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!