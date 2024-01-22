Два снайпера ГУР МО обезвредили 22 врага за одну ночь с помощью прицелов Archer: детали

Два снайпера Главного управления разведки Министерства обороны Украины за одну ночь поразили 22 российских солдата, они пользовались в частности тепловизионными прицелами Archer.

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Соответствующее видео было опубликовано Цензор.НЕТ и telegram-канал "Бутусов плюс" 7 января.

Выдающимися были названы не только героизм, концентрация и хладнокровие снайперов Главного управления разведки Минобороны, но и разрабатываемая и производимая в Украине оптика спецназовцев.

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, речь идет о продукции известного киевского предприятия "Archer" (ООО "Термал Вижн Текнолоджис").

Еще несколько месяцев назад новости об Archer уже всколыхнули Украину – владелец и директор компании Александр Яременко публично пожаловался на открытие дела Национальным антикоррупционным бюро Украины и жесткий обыск со взломом сейфа и копированием документации. Сообщество тогда возмутили слова следователей НАБУ, что Archer – это прокладка, ведь эта компания с 2014 года выполнила 71 государственный контракт с разными силовыми структурами, а его продукты помогают эффективно уничтожать оккупантов.