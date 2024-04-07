Дважды ставал на защиту Украины: на войне погиб военный с Полтавщины. Фото

Защищая Украину от ненавистного российского нашествия, погиб 41-летний воин Андрей Галат из Полтавской области. Имея за плечами опыт боев на Донбассе, в 2022 году мужчина во второй раз пошел на службу.

На днях родные и односельчане провели военного в последний земной путь. Об этом сообщил Федунский старостинский округ.

Андрей Галат родился на Харьковщине, но его семья более 30 лет проживает в селе Федунка Шишацкой громады Полтавщины.

Он оборонял Украину в течение 2014-2017 годов. А в конце 2022-го, не жалея сил, здоровья и собственной жизни, во второй раз стал на защиту Родины.

Жизнь защитника оборвалась 31 марта во время службы в селе Сергеевка Донецкой области. Родного человека потеряли единственный сын, жена, старенькая мама и сестры.

В прошлую пятницу, 5 апреля, с защитником простились в селе Федунка. Его похоронили на местном кладбище.

"Искренне сочувствую семье Героя. Низко склоняю голову в тихой скорби. В сердцах благодарных земляков будет вечно жить память об отважном земляке. Пусть Господь придает сил родным пережить эту тяжелую потерю, а душа Андрея Галата обретет мир и покой там, где праведные покоятся. Царство Небесное! Вечная память", – отметил начальник Миргородской РВА Виталий Дьяковнич.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта в Полтаве простились с младшим сержантом Николаем Мацком. 56-летний Герой погиб в результате штурмовых действий врага в Харьковской области.

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