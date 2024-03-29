Отдал жизнь за Украину: в Полтаве простились с командиром стрелкового отделения, погибшим на Харьковщине. Фото

В Полтаве в Свято-Успенском соборе ПЦУ 29 марта состоялось прощание с младшим сержантом Николаем Мацком. 56-летний Герой погиб 12 марта 2024 года в результате штурмовых действий противника в Харьковской области.

Он служил командиром 2-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты одного из подразделений ВСУ. О церемонии прощания с воином сообщило "Суспільне".

Мацко Николай Михайлович, 1967 года рождения, проживал в селе Ордановка Диканской поселковой территориальной громады Полтавской области.

У защитника нашей страны осталась мать и братья.

Прощание с военнослужащим, отдавшим жизнь за Украину, состоится также в его родном селе, сообщила Диканская ОТГ на своей странице в Facebook. Похоронят украинца на кладбище в Петро-Давыдовке.

Племянница Героя Инна Мацко рассказала журналистам, что ее дядя работал водителем пожарного автомобиля.

15 октября 2023 года мужчину призвали на службу. Командир роты охраны 5-го отдела Полтавского районного ТЦК и СП Александр Дзюба сообщил, что боец погиб 12 марта вблизи села Синьковка на Харьковщине (Купянское направление).

Как писал OBOZ.UA:

– 23 марта на фронте погиб старший солдат Василий Гома. 37-летний боец был родом из села Гринева Виньковецкой громады Хмельницкой области.

– На Бахмутском направлении погиб 34-летний боевой медик Андрей Ревута – начальник медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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