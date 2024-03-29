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Отдал жизнь за Украину: в Полтаве простились с командиром стрелкового отделения, погибшим на Харьковщине. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
2,6 т.
Погиб защитник Украины

В Полтаве в Свято-Успенском соборе ПЦУ 29 марта состоялось прощание с младшим сержантом Николаем Мацком. 56-летний Герой погиб 12 марта 2024 года в результате штурмовых действий противника в Харьковской области.

Он служил командиром 2-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты одного из подразделений ВСУ. О церемонии прощания с воином сообщило "Суспільне".

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Похороны военнослужащего ВСУ

Мацко Николай Михайлович, 1967 года рождения, проживал в селе Ордановка Диканской поселковой территориальной громады Полтавской области.

У защитника нашей страны осталась мать и братья.

Прощание с военнослужащим, отдавшим жизнь за Украину, состоится также в его родном селе, сообщила Диканская ОТГ на своей странице в Facebook. Похоронят украинца на кладбище в Петро-Давыдовке.

На войне против российских оккупантов погиб Мацко Николай Михайлович

Племянница Героя Инна Мацко рассказала журналистам, что ее дядя работал водителем пожарного автомобиля.

15 октября 2023 года мужчину призвали на службу. Командир роты охраны 5-го отдела Полтавского районного ТЦК и СП Александр Дзюба сообщил, что боец погиб 12 марта вблизи села Синьковка на Харьковщине (Купянское направление).

Синьковка на карте

Как писал OBOZ.UA:

– 23 марта на фронте погиб старший солдат Василий Гома. 37-летний боец был родом из села Гринева Виньковецкой громады Хмельницкой области.

– На Бахмутском направлении погиб 34-летний боевой медик Андрей Ревута – начальник медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. 

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