Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета опубликовала расследование, в котором детально описывается роль российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть" в системном вывозе детей с оккупированных территорий Украины. Эти же компании способствовали идеологической обработке несовершеннолетних украинцев.

Исследователи подтвердили причастность компаний к судьбе как минимум 2158 детей в период с 2022 по 2025 год. Об этом говорится в расследование Yale HRL.

Механизм финансирования

Компании и их дочерние структуры, включая профсоюзы, оплачивали транспортные расходы и выдавали путевки в лагеря. Только за 2022–2023 годы была зафиксирована выдача 1072 таких путевок.

Детей вывозили из Донецкой, Луганской и Запорожской областей в как минимум шесть лагерей в России и оккупированном Крыму (в частности "Прометей", "Сигнал", "Спутник", "Кубань-Нива"). Три из этих учреждений принадлежат напрямую дочерним компаниям "Газпрома".

"Перевоспитание" и милитаризация

Согласно отчету, лагеря использовались не для отдыха, а для "политического перевоспитания" и русификации. Детям навязывали пророссийские нарративы, пытаясь стереть их украинскую идентичность.

Кроме того, в лагере "Прометей" зафиксировано участие детей в военных учениях, тренировках по рукопашному бою и стрельбах. Авторы отчета подчеркивают, что несмотря на прямое участие в военных преступлениях, около 80% организаций, упомянутых в расследовании, до сих пор не находятся под санкциями США или ЕС.

Исследователи также выразили обеспокоенность решением администрации США от марта 2026 года о временном ослаблении санкций против российского энергетического сектора, что фактически позволяет "Газпрому" и "Роснефти" получать доходы, идущие на финансирование депортаций.

На сегодняшний день Украина верифицировала более 19 500 случаев депортации детей, из которых удалось вернуть лишь около 2000. Отчет Йельского университета стал первым документом, который прямо связывает крупнейшие российские корпорации с этой кампанией.

