Двигались по полевой дороге: оккупанты убили мужчину и женщину на Сумщине

28 мая в Ахтырском районе Сумской области российские оккупанты убили беспилотником гражданских мужчину и женщину, которые двигались по полевой дороге. Данные погибших сейчас устанавливаются.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области. По факту военного преступления, совершенного захватчиками, проводится досудебное расследование.

Что известно

В Ахтырском районе Сумской области российские захватчики в очередной раз атаковали гражданских украинцев.

"По данным следствия, 28 мая 2026 года около 08:00 часов оккупанты атаковали беспилотником двух гражданских, которые двигались по полевой дороге в Великописаревской общине Ахтырского района", – говорится в сообщении.

В результате российской атаки дроном погибли мужчина и женщина. Их данные сейчас устанавливаются.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия российской атаки.

По факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека, проводится досудебное расследование (ч. 2 ст. 438 УК Украины) под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

