Двигаются по берегу бывшего Каховского водохранилища: в ВСУ рассказали о попытках армии РФ продвинуться к Степногорску

На Ореховском направлении российские оккупанты осуществляют попытки прорваться в Степногорск Запорожской области. Они уже в течение полутора месяцев стремятся захватить этот поселок, чтобы сформировать там выгодный плацдарм для своих дальнейших действий.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он отметил, что Силы обороны отражают атаки и не дают врагу инфильтроваться.

"Россия стремится уже где-то полтора месяца захватить поселок Степногорск. Основной путь, которым она идет к нему, - пытается пройти по берегу бывшего Каховского водохранилища, беря под контроль населенные пункты Приморское, Плавни. Враг пытается продвигаться дальше по этому же берегу в направлении Запорожья, в направлении Кушугума и Балабино", - сообщил Волошин.

Чем Степногорск важен для врага

По словам спикера, в этом населенном пункте есть господствующие высоты и в случае их захвата россияне смогут расположить там определенные виды вооружения, в частности, артиллерийские системы, чтобы наносить огневой удар по южным и восточным окраинам Запорожья и по логистическим путям, ведущим на восток к Орехову и Гуляйполю.

Для россиян Степногорск важен еще и потому, что из него можно наносить удары по другим населенным пунктам, таким как Камышеваха, Павловка, Лукьяновское.

Волошин отметил, что на этом направлении количество оккупантов не увеличилось, однако они пытаются подтянуть штурмовые группы ближе к линии фронта.

"Они пытаются ближе к линии фронта подтянуть, пытаются закрепиться в Каменском и после этого дальше уже проводить инфильтрацию этих штурмовых групп в Степногорск. Кроме того, они к Степногорску пытаются подойти и с востока, штурмуя в направлении населенного пункта Павловка. Поэтому ситуация там довольно непростая, но Силы обороны Украины отражают вражеские атаки, не дают им инфильтроваться", – пояснил спикер.

По его словам, враг пытается обойти позиции Сил обороны по дну бывшего Каховского водохранилища и выйти аж возле Малокатериновки.

"Кроме того, эти штурмовые группы получили задание от российского командования зайти в юго-восточную часть населенного пункта Приморское и начинать уже там закрепляться. Поэтому в самом Приморском – это больше дачная застройка – продолжаются бои, на этих небольших узких улочках", – пояснил спикер.

Волошин уточнил, что Приморское также находится неподалеку от Степногорска.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Волошин рассказывал, что оккупанты усилили наступательные действия на Гуляйпольском направлении. В декабре 2025 года в южных регионах россияне потеряли более 10 тыс. своих военных, и 70% этих потерь пришлись на районы вблизи Гуляйполя.

