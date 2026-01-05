'Печальный рекорд': Волошин рассказал, что происходит на Гуляйпольском направлении

Оккупанты усилили наступательные действия на Гуляйпольском направлении, за последние сутки здесь произошло около 65 боевых столкновений. В декабре 2025 года в южных регионах россияне потеряли более 10 тыс. своих военных, и 70% этих потерь пришлись на районы вблизи Гуляйполя.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что сейчас ситуация там довольно непростая.

"У нас был, как говорится, печальный рекорд, потому что почти 65 боевых столкновений на Гуляйпольском направлении – это довольно много. В частности из них 25 боестолкновений произошло в Гуляйполе", – отметил военный.

Гуляйполе под постоянными штурмами противника

Волошин добавил, что враг пытается закрепиться в населенном пункте и вытеснить Силы обороны, однако по всему городу действуют украинские штурмовые группы, которые проводят разведывательно-поисковые, поисково-ударные и штурмовые операции по уничтожению противника.

По его словам, Гуляйполе фактически стало сплошной "серой зоной" с интенсивными уличными боями, а по данным украинской разведки, во время боев за город противник уже заменил две свои группировки, сформированные из нескольких бригад.

"За прошлый месяц мы подсчитали, что враг потерял вообще на южных направлениях более 10 тысяч военнослужащих и процентов 70 – это возле Гуляйполя, именно на Гуляйполе и в населенных пунктах, которые расположены поблизости", – рассказал спикер.

Он отметил, что, по информации разведки, за последние дни для обеспечения наступательных действий противник получил около 1600 боеприпасов различных калибров, чтобы усилить огневую поддержку своих подразделений. Поэтому обстановка на этом участке остается крайне сложной и напряженной.

Ореховское направление также под усиленным давлением противника

Что касается Ореховского направления, спикер подтвердил, что в 2026 году оно может стать одним из ключевых, однако сейчас враг преимущественно действует малыми пехотными группами. По его словам, штурмы фиксируют фактически вдоль всей линии боевого соприкосновения – вблизи Плавней, Приморского и Степного.

"Противник пытается подойти к Павловке, пытается захватить и вытеснить наших бойцов из населенного пункта поселка Степногорск, а также враг наносит по этим населенным пунктам большое количество авиационных ударов и осуществляет большое количество обстрелов", – проинформировал спикер.

Он убежден, что это направление является важным для захватчиков, ведь вышеупомянутые населенные пункты находятся очень близко к Запорожью.

"Почему это направление так важно для противника? Ну, это ближе всего к Запорожью. То есть, например, от того же Степногорска – это по прямой примерно 20 км...То есть со Степногорска, с этого плацдарма, это, во-первых, и высоты, а во-вторых, отсюда можно уже, подтянув определенные виды вооружения, наносить удары и осуществлять обстрелы южных и восточных окраин Запорожья. А также держать под контролем логистические пути, которые идут из Запорожья на восток к тому же Гуляйполю, к тому же Орехову", – проинформировал Волошин.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что оккупанты активизировали попытки захватить Гуляйполе в Запорожской области и перебрасывают резервы даже с других направлений. На этом отрезке фронта продолжаются интенсивные бои, а противник не учитывает потери, пытаясь закрепиться в городе.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны ранее заявил, что российские войска пытались закрепиться в Гуляйполе. Зафиксировано продвижение вражеских подразделений в южной и северо-восточной частях города.

