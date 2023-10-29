Движение по Крымскому мосту перекрыто, а над Ростовом пытались сбить беспилотники

Утром 29 октября оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту со стороны временно оккупированной Керчи. При этом о причинах остановки движения не сообщили.

Тем временем в Ростовской области работала ПВО, местные власти заявили об атаке. По словам губернатора этого российского региона Василия Голубева, воздушная цель якобы была поражена.

Сообщение о перекрытии движения по Крымскому мосту появилось в 10:34.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – отметили в так называемом "информцентре".

Неспокойно этим утром было и в Ростовской области РФ. Там работала ПВО оккупантов, а местные власти заявили об "атаке".

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"В 11:25 (10:25 по киевскому времени. – Ред.) успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", – заявил губернатор региона Василий Голубев.

Он не уточнил, какую именно цель якобы сбила ПВО. Россияне же в комментариях спорят, был это дрон или ракета. И некоторым из них очень не нравится тот факт, что во время упомянутой атаки гражданских никто не предупредил об опасности.

"Где воздушная тревога? Обломки зенитной ракеты весят не мало, ждёте, пока кого-нибудь они убьют, упав на голову?" – пишет один из комментаторов.

Тем временем россияне массово постят в соцсетях фото работы ПВО.

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