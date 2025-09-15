Информацию о Движении сопротивления, как структуре в составе Сил Специальных операций, в публичном пространстве найти непросто. Не в последнюю очередь – из-за секретности деятельности этой структуры. Тем не менее, уже с этого года в самом престижном вузе Украины, Киевском национальном университете им.Т.Шевченко появилась "подпольническая" специальность – "Организация, подготовка, ведение и поддержание действий ячейки движения сопротивления". О том, как действует РС, читайте в нашем материале.

Далее текст на языке оригинала

Коли у 2014 році Росія окупувала Крим, стало очевидно: війна з Україною — не на один день і не лише на передовій. Саме тоді з’явилися перші осередки спротиву, які стали прообразом майбутнього Руху опору. Люди передавали дані про пересування окупантів, зберігали українські символи, писали підпільні листівки. Ця стихійна енергія пізніше перетворилася на організовану силу, а Сили спеціальних операцій ЗСУ взяли на себе координацію і підготовку підпілля. Відтоді Рух опору став не просто явищем, а важливим компонентом оборони держави.

Рух опору діє по-різному. Це і безпосередні акції на окупованих територіях, і розвідка. Також не варто забувати про діяльність у кіберпросторі.

І, нарешті, важливий культурний вимір. Адже в окупованих містах і селах треба підтримувати людей, яким у важкі часи нагадують: Україна поруч, спротив триває.

Зараз Рух опору виходить на новий рівень. У 2025 році Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка відкрив спеціалізацію "Рух опору". Тут готують майбутніх координаторів підпілля.

Навчання триває майже чотири роки. Абітурієнти складають НМТ, проходять фізичні випробування, психологічний тест і медогляд. Програма включає політологію, соціологію, конфліктологію, інформаційну безпеку, криптовалютні трансакції, конспірацію й кібернавички.

Як працює Рух опору?

Один з напрямків діяльності Руху опору - послаблення окупантів на захоплених ворогом територіях. Включно з підривами логістичних шляхів та диверсій. Більшість операцій глибоко засекречені, їх учасники постійно ризикують життям, а тому про їх геройські вчинки стане відомо ще не скоро.

Однак поняття спротив виходить широко за межі силової компоненти - це ще й пісня, малюнок на стіні, поштова марка. Культура теж бореться, бо вона тримає наш дух і допомагає нації воювати.

Яскравий приклад — фестиваль "Червона рута – 2025", який відбудеться у Львові 17-21 вересня. Його гасло звучить символічно: "Червона рута лунає, опір триває!". Цього року вперше стратегічним партнером фестивалю стане Рух опору ССО ЗСУ. Це означає, що поруч із піснями про кохання й молодість звучатимуть твори про боротьбу, свободу й гідність. "Червона рута" завжди відкривала нові голоси, а тепер вона стала ще й голосом опору — культурним майданчиком, де музика перетворюється на зброю проти зневіри.

Мистецтво виходить і на вулиці. У Запоріжжі художник Ярема Стецик створив мурал "Козак Мамай" — образ легендарного воїна, але в сучасному вигляді: з бронежилетом, дронами та кобзою, що переходить у автомат. В Одесі Сергій Брильов намалював на фасаді "Дюка" — символ міста, який тепер тримає коктейль Молотова й дивиться на ворога очима, що палають червоним вогнем. Це нагадування, що Одеса й Запоріжжя — міста спротиву, і їхній дух живе навіть у фарбі на стінах. Подібні патріотичні мурали з’являються й в інших містах України — у Херсоні, Києві, Сумах, Харкові та багатьох інших. Кожен із них має свою історію, але всі разом вони складають візуальну карту спротиву, яка щодня говорить людям: Україна незламна.

Своє слово сказала й "Укрпошта". Під час війни вона регулярно випускає спеціальні марки — від "Русскій воєнний корабль" до серій про Сили оборони. У 2025 році з’явилися й марки із символікою Руху опору. Це невеликий клаптик паперу, але він стає історичним документом і символом незламності, який розлітається по світу разом із листами.

Кожна пісня, кожен мурал, кожна марка — це не просто мистецтво. Це культурний спротив, який є також важливим в умовах війни. Бо ворог прагне не лише захопити нашу землю, а й стерти нашу ідентичність. І саме культура не дозволяє цього зробити, зберігаючи пам’ять, силу й віру в перемогу.

Долучитись до Руху опору можна подавши анкету на сайті. https://opir.org.ua/ В заявці потенційний підпільник сам вказує, чим може бути корисним. Задачі знайдуться для кожного.