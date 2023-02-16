Двое оккупантов попали в украинский плен во второй раз: раньше их уже обменяли и отправили в Россию

Два солдата российской оккупационной армии Александр Фоменко и Руслан Вальяшин повторно попали в плен к Вооруженным силам Украины. Ранее их уже возвращали в Россию в рамках обмена пленными.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратил внимание на то, что военных, которые возвращаются из плена, командование оккупационных войск сразу же бросает обратно на фронт, что может свидетельствовать о безумном недоукомплектовании живой силой.

Лубинец подчеркнул, что вести переговоры с государством-террористом по обмену пленными очень сложно, однако процесс продолжается. Омбудсмен анонсировал положительные новости уже вскоре.

Напомним: 16 февраля состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной, в рамках которого домой вернулось 100 украинских военных. 94 из них – защитники Мариуполя, в том числе 63 воина из "Азовстали".

Ранее Лубинец сообщил, что Россия придумала новую тактику для затягивания обменов пленными. Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обосновывает нежелание РФ отдавать украинских военнопленных тем, что к ней якобы обращаются матери этих воинов и просят не возвращать их домой, а сами пленники якобы отказываются от участия в обменах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– два бывших бойца российской ЧВК "Вагнер" рассказали о своем ужасном опыте на поле боя на востоке Украины. Их подразделения несли невероятные потери на поле боя, но всякий, кто колебался в исполнении приказов, был немедленно расстрелян их собственными командирами;

– ВСУ пополнили обменный фонд во время захвата опорного вражеского пункта под Бахмутом. Выйдя к тылу оккупантов, пограничники атаковали захватчиков. Из стрелкового оружия уничтожили до пяти захватчиков, одного захватили в плен. Украинские защитники сняли, чем враг экипирован.

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