Двое украинских штурмовиков взяли в плен шестерых оккупантов: видео операции

Двое украинских военных во время боевого задания взяли в плен шестерых российских оккупантов. Операцию провели бойцы штурмовой группы "Морок" 225-го отдельного штурмового полка.

Видео с места происшествия обнародовали военные подразделения. "Двое бойцов штурмовой группы "Морок" 225-го ОШП против шестерых вражеских пехотинцев 114-го МСП", – говорится в сообщении.

Во время штурма укрытия украинские военные предложили противнику сложить оружие.

Как отмечается, истощенные и демотивированные оккупанты согласились сдаться в плен. В результате операции украинские силы пополнили обменный фонд еще на шесть человек.

Среди пленных – командир взвода, который возглавлял вражескую группу. По словам военных, от него уже получены дополнительные разведывательные данные, которые могут быть использованы для дальнейших операций.

В подразделении также сообщили, что в течение последнего месяца возросло количество российских военных, которые добровольно сдаются в плен. По предварительным оценкам, это связано с истощением личного состава и условиями службы.

Украинские защитники отмечают, что готовы сохранить жизнь тем, кто складывает оружие и придерживается норм международного гуманитарного права.

Как сообщал OBOZ.UA, на Северо-Слобожанском направлении украинские бойцы продемонстрировали уникальную тактику взятия врага в плен. Двое российских военных сдались после того, как их призвали сложить оружие через громкоговоритель, смонтированный на дроне. После этого еще трое оккупантов также сдались, и всего пять человек пополнили обменный фонд.

