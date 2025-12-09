Двое украинских военных взяли в плен шестерых оккупантов на Александровском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд пленными оккупантами. Так, недавно на Александровском направлении (Днепропетровская область) два бойца 67-й отдельной механизированной бригады взяли в плен шестерых российских военнослужащих.

Видео удачной операции опубликовали на Facebook-странице 67-й ОМБр ВСУ. В ходе проведенной операции российская артиллерия пыталась ликвидировать своих солдат.

"При проведении ударно-поисковых действий по выявлению противника два бойца 3-го механизированного батальона 67-й ОМБр ВСУ взяли в плен шестерых военнослужащих РФ на Александровском направлении", – говорится в сообщении.

Россияне пытались убить своих военных

На обнародованных кадрах видно, что во время быстро организованной эвакуации вражеское артиллерийское огневое прикрытие нацелено на собственные подразделения. По словам украинских военных, подобные обстрелы фактически служат способом устрашения внутри их же армии и демонстрируют полное пренебрежение к жизни своих военных, которых отправляют на неизбежную гибель.

Несмотря на непрерывное давление и постоянные попытки противника прорвать оборону, бойцы 67-й отдельной механизированной бригады уверенно удерживают позиции и продолжают продвигаться вперед, освобождая украинскую территорию.

"Гордимся героизмом и мастерством наших мужественных воинов, принявших волевое решение противостоять превосходящим силам противника и, взяв их в плен, сделать все возможное для того, чтобы сохранить жизнь "обменному фонду" и не дать оккупантам убить своих "сослуживцев", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники зачистили село Ивановка Днепропетровской области и его южные окраины. В результате поисково-ударных действий морпехов были ликвидированы 53 российских оккупанта. Еще 19 захватчиков попали в плен.

Как писал OBOZ.UA, бойцы Третьего армейского корпуса на Луганщине совершили очередной удачный штурм российских позиций. Причем боевая операция завершилась не только зачисткой позиций захватчиков, но и захватом в плен группы оккупантов, которые боялись сдаваться.

