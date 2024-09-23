"Дьявол кроется в деталях": авиаэксперт объяснил, при каких условиях Украине могут быть полезны истребители Mirage, Gripen и Eurofighter

Французские истребители Mirage 2000-5 могли бы принести пользу Воздушным силам ВСУ в случае их модернизации: если бы они стали носителями ракет "воздух – поверхность" Storm Shadow и "воздух – воздух" Meteor. Потенциально авиапарк могут пополнить также шведские Gripen и немецко-британские Eurofighter. С другой стороны, освоение сразу четырех видов западных самолетов (вместе с уже полученными F-16) будет непростой задачей.

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Этот вопрос для OBOZ.UA прокомментировал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он считает, что Mirage 2000-5 по тактико-техническим характеристикам (дальнобойность их обычного оружия – не больше 80 километров) не лучше МиГ-29 и хуже Су-27. Поэтому только при определенных условиях они будут эффективными в войне против России.

"Mirage-2000-5 – я не знаю, зачем нам нужны эти самолеты, там, скорее всего, мы связаны какими-то политическими соглашениями, потому что у Франции желание избавиться от этих самолетов, но не выбросить их на свалку", – сказал Романенко.

"Если французам удастся их усовершенствовать (сделать эти самолеты носителями крылатых ракет Storm Shadow, а также самых дальнобойных сейчас в мире НАТОвских ракет Meteor), тогда какая-то польза из этих самолетов может быть. Но только при этих условиях", – высказал мнение эксперт.

Он добавил, что на Mirage 2000-5 довольно слабые радары – действуют в два с половиной раза ближе, чем летят Meteor. "Но охотиться на штурмовики или вертолеты с помощью максимально дальнобойных ракет – это было бы неплохо", – отметил ведущий научный сотрудник НАУ.

Также есть шанс, что французы передадут для своих истребителей антирадарные ракеты, которые будут весьма полезны.

В целом, по словам Романенко, Mirage 2000-5 – "это самолеты, которые нам меньше всего нужны". Однако украинские летчики уже прошли подготовку на учебных самолетах Alpha Jet и авиационный эксперт сомневается, что их тренировки продолжатся на F-16.

"Alpha Jet далек по оборудованию от F-16 и очень близок к Mirage 2000-5. В общем, это типичный путь подготовки французского пилота. Alpha Jet – это advanced trainer, скажем так, самолет повышенной летной подготовки", – объяснил он.

Что касается шведских многоцелевых истребителей Gripen, то их современные версии уже способны запускать Meteor.

"Еще раз повторяю: это самые дальнобойные на сегодняшний день НАТОвские ракеты. Больше ничего нет. Даже американские – 160, ну может там 180 километров. А эта – 200. А 160 и 200 – это, так сказать, серьезная разница. Это то, что позволит нам сбивать носители КАБов", – считает Романенко.

Он был бы рад, если бы вторым типом самолетов в Украине стали Gripen.

"Относительно Eurofighter – это один из самых дорогих. Он и Rafale – это самые дорогие НАТОвские самолеты. Они мощнее Gripen, имеют лучшие радары, тоже являются носителями этих ракет Meteor, но это очень дорогие самолеты и обычно мы получаем самые старые их модели", – сказал авиаэксперт. У него есть сомнения, что эти старые Eurofighter будут способны запускать Meteor.

"У нас есть какие-то возможности, если, например, Соединенные Штаты поведут политику Трампа-Венса, то мы сможем опереться на Европу. То есть мы не сужаем для себя выбор. Но дьявол кроется в деталях всех этих сделок. Все эти большие достоинства обложены условиями. Если эти условия исполнены, это плюс. Если большинство условий не выполнено, то это минус. И сказать: "Ой, как хорошо, четыре типа самолетов, мы же сейчас россиян напрочь разгоним". Нет, не разгоним и запыхаемся осваивать эти типы", – заявил Романенко.

Также он указал: эти самолеты не будут нам передаваться до тех пор, пока не будет полностью готова инфраструктура для их обслуживания. Они будут где-то в Польше, Румынии, Германии и т.п. до последнего момента.

"И только когда украинский пилот сядет за штурвал – потому что ни европейские, ни американские специалисты не хотят участвовать, давать повод сказать, что они участвуют в боевых действиях. Поэтому эти самолеты, те же F-16, перегоняют на наши аэродромы украинские пилоты. НАТОвцы могут перегнать их максимум в Польшу", – сказал Романенко.

Как писал OBOZ.UA, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у нашей страны уже есть договоренности о передаче в будущем Migare 2000, продолжаются переговоры касательно Gripen и Eurofighter.

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