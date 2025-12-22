Дым видно издалека: появились кадры пожара после атаки дронов на порт в Тамани. Видео

В сети появились свежие кадры последствий атаки беспилотников на порт в Краснодарском крае страны-агрессора России. "Хлопок" посетил порт в ночь на 22 декабря.

Видео и фото из порта Краснодарского края обнародовали в Telegram-канале Exilenova+. По имеющейся информации, в порту до сих пор бушует пожар.

В результате атаки БПЛА на порт повреждены трубопровод, два причала и два судна. Ранее российские источники заявляли, что огонь охватил от 1000 до 1500 квадратных метров.

На опубликованных в сети кадрах, видно дым, поднимающийся над портом. На отдельных кадрах заметно сгоревшую машину, огонь на которой успели укротить.

В видео присутствует нецензурная лексика

Что предшествовало

В ночь на 22 декабря на территории Краснодарского края Российской Федерации прогремели взрывы. По предварительным данным, есть повреждения трубопровода, двух причалов и двух судов вблизи порта "Тамань" и населенного пункта Волна на побережье Таманского полуострова.

Об обстрелах региона писали российские Telegram-каналы. Пропагандистские ресурсы заявляли о якобы атаке "украинских беспилотников".

Впоследствии в РФ сообщили о поражении порта "Тамань", отметив, к этому привели "обломки БПЛА". По их данным, пострадавших нет, однако на трубопроводе вспыхнул пожар. В первых сводках говорилось о возгорании площадью около 100 квадратных метров.

Позже местные Telegram-каналы заявили об атаке на поселок Волна, в результате которой были повреждены два причала и два корабля. В РФ заверили, что всех людей, которые находились на борту судов, эвакуировали.

Также пропагандистские источники признали, что повреждения причалов вызвали масштабный пожар площадью от 1000 до 1500 квадратных метров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на среду, 17 декабря, на территории страны-агрессора РФ снова было неспокойно. Как минимум два региона – Саратовская область и Краснодарский край – были атакованы БПЛА.

Также поздно вечером 20 декабря сразу в нескольких регионах в двух российских областях пропал свет. Без электроснабжения остались десятки тысяч россиян на Курщине и Ростовщине. Этому предшествовали взрывы на электроподстанциях, которые были вызваны воздушной атакой украинских БПЛА.

