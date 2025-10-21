Дым виден издалека: пожар на нефтебазе в Гвардейском в Крыму вспыхнул с новой силой. Фото

В поселке Гвардейское во временно оккупированном Крыму снова вспыхнул пожар на нефтебазе, которая ранее, 17 октября, уже подверглась атаке. Дым от нового возгорания виден за несколько километров, а пламя было значительно интенсивнее, чем накануне.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер". Днем 20 октября горящий резервуар лишь слабо дымил, и его поливали водой из трех пожарных машин.

Однако уже утром следующего дня, 21 октября, над территорией объекта поднялся массивный столб черного дыма, который виден даже из отдаленных населенных пунктов.

Пожар на нефтебазе в Гвардейском разгорается еще сильнее, а дым виден за пять километров.

Симферопольцы снова имеют возможность наблюдать с большого расстояния за горящей нефтебазой в Гвардейском. Такая же картина была в прошлую пятницу и субботу.

Жители Гвардейского сообщили, что ночью в небе был слышен пролет дронов, после чего заработала российская система противовоздушной обороны. Очевидцы зафиксировали серию громких взрывов. По их словам, прозвучало не менее пяти-шести детонаций.

Местные паблики предполагают, что возгорание могло возникнуть в результате повторной атаки беспилотников. Произошло ли самовозгорание или очередная "помощь дронов", пока неизвестно.

