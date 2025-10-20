Сожгли 'Валдай': в оккупированном Крыму мастера ГУР поразили новейшую РЛС армии РФ. Видео

Украинская разведка продолжает методично уничтожать российские военные технологии на временно оккупированном полуострове. На этот раз под ударом оказалась новейшая радиолокационная система РФ под названием "Валдай". Мастера Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины выследили и уничтожили замаскированный комплекс на аэродроме Джанкой в Крыму.

Видео с результатами попадания обнародовали в Telegram-канале Главного управления разведки. По данным ГУР, ликвидированный объект был одним из самых современных российских радаров, способным обнаруживать даже малые беспилотники.

Разведчики показали точное попадание

По официальной информации, удар по "Валдаю" осуществили с помощью беспилотных систем. В сообщении ГУР отмечается, что комплекс был тщательно замаскирован, однако украинские операторы обнаружили его и уничтожили.

"РЛС "Валдай" – новейший российский комплекс, предназначенный для борьбы с малоразмерными БПЛА. Демилитаризация Крыма продолжается!" – подытожили в разведке.

Разведчики уже неоднократно демонстрировали эффективность дронов в уничтожении техники врага, несмотря на плотную систему противовоздушной обороны. Каждая такая операция уменьшает возможности армии РФ выявлять и противодействовать украинским беспилотникам, которые регулярно поражают склады, базы и аэродромы оккупантов.

Что известно об этом комплексе

По описанию российских источников, система "Валдай" может использоваться для быстрого обнаружения малых воздушных целей – дронов-разведчиков или ударных БПЛА. Такие установки планировали размещать возле стратегических объектов, в частности аэродромов, для "защиты от воздушных угроз".

Интересно, что в РФ также заявляли о "гражданском варианте" комплекса – якобы для отпугивания птиц на аэродромах. В то же время в военных целях "Валдай" должен был стать первым образцом своего класса, официально принятым на вооружение после испытаний, проведенных еще в 2021 году.

Характеристики

РЛК-МЦ "Валдай" – это российский радиолокационный комплекс, разработанный для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам. Его создал Лианозовский электромеханический завод, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей". Работы над системой начались еще в 2016 году, а впервые "Валдай" показали на форуме "Армия-2018".

Основное назначение комплекса – засекать и сопровождать цели с очень малой эффективной площадью отражения, распознавать дроны на фоне земли или зданий и отличать их от птиц. После обнаружения система может подавлять или полностью нейтрализовать цель.

Как построен "Валдай"

Комплекс смонтирован на самоходном шасси с тремя осями и контейнером, в котором размещены модули управления, радиолокации, оптико-электронного наблюдения, пеленгования радиосигналов и противодействия. Он имеет собственное энергообеспечение и средства связи. Важнейший элемент – трехкоординатный радиолокационный модуль, который работает в X-диапазоне (длина волны около 3 см) и обеспечивает круговой обзор с углами от 0° до 30°. Минимальная дальность обнаружения – 300 метров.

Дополнительно цели ищет модуль пеленгования, который определяет местоположение дрона и оператора по сигналам управления. Тепловизионная камера получает данные от РЛС и может следить за целью в режиме реального времени. Все полученные сведения поступают на бортовой компьютер, где обрабатываются для принятия решений.

"Валдай" способен самостоятельно бороться с дронами благодаря модулю постановки помех, который подавляет сигналы управления и навигации. Информация об обнаруженных целях может передаваться в командные пункты ПВО или другим подразделениям через современные каналы связи.

По характеристикам, комплекс способен обнаруживать дроны типа Mavic или Phantom на расстоянии не менее 5–6 км, а более крупные аппараты – на более 15 км. Высокая точность определения координат позволяет "Валдаю" как самостоятельно воздействовать на цель, так и передавать данные другим огневым средствам.

Уничтожение такого комплекса на территории Крыма еще раз доказывает эффективность украинской разведки и уменьшает способность российской армии противодействовать беспилотникам ВСУ.

