'Единственный исторический шанс': Тимоти Снайдер объяснил, почему Россия должна проиграть в войне и какие последствия это будет иметь

Россия должна проиграть в войне против Украины. В этом заинтересованы не только украинцы, но и россияне, ведь это единственный для них исторический шанс построить нормальную страну без имперских амбиций и великодержавного шовинизма.

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Об этом в ходе публичной дискуссии с украинским историком Ярославом Грицаком в Украинском Католическом Университете заявил американский историк и писатель, исследователь истории Восточной Европы, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Он также добавил, что на Западе пусть и медленно, однако происходит переосмысление того, что представляет из себя Россия.

Историк убежден: и для украинцев, и для россиян оптимальным будет один-единственный сценарий завершения развязанной Россией войны против Украины.

"Что делать с Россией? Это сложный вопрос, потому что, осознавая это с украинской точки зрения, очень трудно думать о России прямо сейчас. И очень трудно представить, какой может быть российская перспектива. Мой очень простой ответ таков: на самом деле нет противоречия между тем , чего хочет Украина и тем, в чем нуждаются россияне. Это — чтобы Россия проиграла войну", – отметил Снайдер.

Он отметил, что ныне россияне получили уникальный исторический шанс на построение нормальной цивилизованной демократической страны.

"На самом деле Россия не может выиграть другим способом, чем проиграв. И единственный исторический шанс для России проиграть империалистическую войну — это прямо сейчас. Итак, что делать с Россией? Все, что будет происходить после войны — очень непредсказуемо для всех нас. Но лучшее, что может произойти для России – это проигрыш в этой войне", – отметил историк.

По его мнению, Украине и Западу не стоит уж очень беспокоиться о том, распадется ли Россия после поражения на куски или сохранит целостность. Гораздо важнее избавиться от иллюзий относительно этого государства.

"Я считаю, что нам не следует слишком много думать или говорить о том, должна ли Россия распасться. Это дело россиян. Лучшее, что мы можем сделать, это... С точки зрения Запада мы начали процесс переосмысления того, что такое Россия. И этот процесс, конечно, кажется вам ужасно медленным. Но этот процесс уже продолжается. Мне он тоже кажется ужасно медленным. Но это уже происходит", – подчеркнул историк.

"Итак, я думаю, что Россию нужно побеждать, и это единственное, что может дать россиянам шанс", – резюмировал он.

Напомним, в феврале стало известно, что Тимоти Снайдер собрал более 1,2 млн долларов на "Ловца шахедов" для Украины. Такие средства пожертвовали в поддержку Украины поклонники историка, сделавшие более 11 тысяч донатов.

К сбору, в частности, присоединились к Хиллари Клинтон и Ювал Ной Харари.

Система "Ловец шахедов" предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских беспилотников с радиусом действия до 5 квадратных километров. Она способна нейтрализовать беспилотники весом до полтонны на высоте до 5,5 км с эффективностью в 85%.

К моменту завершения сбора средств Снайдером Украина уже получила шесть таких систем.

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