'Единственный сын у родителей': во время выполнения боевой задачи погиб защитник из Львова. Фото

В среду, 24 апреля, Львов попрощается с погибшим защитником Украины Тарасом Сорокой. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

На сайте Львовского городского совета призвали жителей присоединиться к траурной церемонии и воздержаться от проведения развлекательных мероприятий и празднований. Отмечается, что чин похорон защитника начнется в 11.00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в 11.30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят Героя на Лычаковском кладбище.

О своей потере сообщили в Facebook также родные военнослужащего. В частности, пользователь Галина Вера отметила, что Тарас был единственным сыном у родителей.

"Выражаем искренние соболезнования родителям Юрию и Галине по поводу непоправимой потери. Светлая память и вечная слава погибшему Герою Украины!" – написала она.

Двоюродный брат погибшего Юрий Сорока поделился теплыми воспоминаниями о защитнике. Он отметил, что держал Тараса за руку "когда учился ходить, он научил меня читать книги, любить музыку, рыбачить, собирать грибы, жить…".

"Тарас, вчера твой крестник – мой сын, плача, сказал, что для мужчины нет подвига большего, чем отдать жизнь за свою землю. И мне нечего добавить. Благодаря таким героям мы имеем возможность работать и творить, свободно выражать мысли, наши дети – учиться на родном языке в школах и садах, беречь традиции. Благодаря таким героям Украина до сих пор остается Украиной", – написал Юрий Сорока.

Тарасу Сороке было 45 лет. В гражданской жизни он работал в сфере культуры, в частности, в последнее время во Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, сообщили в горсовете Львова. В свободное от работы время организовывал концерты, занимался звукорежиссурой и рыбалкой, писал рассказы и рисовал картины. По словам близких, Тарас был эрудированной личностью и верным другом.

После начала полномасштабного вторжения Сорока добровольно присоединился к рядам территориальной обороны, а впоследствии был переведен в 33-й отдельный стрелковый батальон ВСУ. Выполнял боевые задания в Сумской и Донбассе.

У Тараса остались родители, брат, двоюродная сестра и племянники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 апреля в Черкассах простились с двумя погибшими защитниками – 55-летним Виктором Савельевым и 22-летним Назаром Набережным. Их путь домой был долгим: родственники Виктора, чтобы провести его в последний путь, ждали почти два года, а Назара два месяца считали пропавшим без вести.

– Также во время выполнения боевого задания на фронте погиб командир взвода беспилотных авиационных комплексов, военный из Киевской области Юрий Максимович. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 апреля.

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