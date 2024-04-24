Две разрушенные судьбы: в Черкассах попрощались с погибшими на Донбассе защитниками Украины. Фото и видео

В Черкассах 22 апреля простились с двумя защитниками, вернувшимися с войны на щите – 55-летним Виктором Савельевым и 22-летним Назаром Набережным. Их путь домой был длинным: родственники Виктора, чтобы провести его в последний путь, ждали почти два года, а Назара два месяца считали пропавшим без вести.

Виктор Савельев был пулеметчиком, а Назар Набережный – командиром штурмовой роты. О похоронах двух павших воинов говорится в сюжете "Общественное. Черкассы".

Солдат Виктор Савельев родился в Смеле Черкасской области. В мирной жизни он был инженером, 30 лет проработал в должности инженера-конструктора на одном из предприятий Черкасс.

С первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Родину. Но чтобы попасть в ряды защитников, Виктор приложил немало усилий. Об этом рассказал его двоюродный брат Олег Медведенко.

"Чтобы туда попасть, он выходил копал окопы, ставил блокпосты. Я договаривался с командирами, чтобы его взяли в подразделение. Он был человеком богатым, который не побоялся и пошел туда. Хотя мог десять раз откупиться и не уйти", - рассказал о защитнике. его брат.

Виктор был пулеметчиком стрелкового отделения. О его упрямстве и непреклонности в принципах рассказал его собрат Героя Евгений Кравченко.

Прощаясь с товарищем, он вспоминал о последней встрече с Виктором перед боевым выходом под Попасной.

"В последний раз когда я его видел, перед выездом, у него такое настроение было, он говорил: "Да, я пулеметчик. Вы будете заходить – я вас буду прикрывать". Настолько искренне это было сказано, что оно мне впало в душу. Я благодарен, что судьба свела с ним и что он наконец-то вернулся домой, хотя бы так", – говорит военный.

Умер Виктор Савельев во время обороны Попасной, ему навсегда осталось 55 лет.

Капитан Назар Набережный родился и вырос в Черкассах. Он был выпускником Черкасского клуба юных моряков, после школы поступил в Национальную Академию сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного стал офицером. После окончания вуза приступил к исполнению обязанностей.

Провести Назара в последний путь пришел военнослужащий Владислав Пидгурский, до войны являвшийся руководителем Черкасского клуба юных моряков. По словам Владислава, большинство его воспитанников избрало путь воина. Не был исключением и Назарный Набережный.

"Я его помню еще небольшим мальчиком, когда он пришел к нам. Он всегда был серьезным, ответственным парнем. И погиб, как герой, защищая нас. Очень больно, что идет та молодежь, которая должна была отстраивать нашу Украину. Очень жаль. ", – говорит защитник.

Попрощаться с Героем пришел военный Даниил Цуканов, также выпускник клуба юных моряков. Там и познакомился с Назаром.

"Мы его в шутку называли Босс, потому что он такой высокий, крепкий парень был. Был как старшина отряда. Веселый, с хорошими лидерскими качествами", – рассказал товарищ погибшего.

Назар был также членом "Пласта", о чем рассказали на странице организации в Facebook. Он был активным участником пластовых путешествий, лагерей, соревнований и мероприятий.

С началом полномасштабного российского вторжения встал на защиту Украины. Назар был командиром механизированной роты механизированного батальона 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Участвовал в боевых действиях 2022 года и получил ранения. После реабилитации сразу вернулся на фронт.

Под Авдиевой в ходе выполнения боевого задания совместно с группой попал во вражескую ловушку. Чтобы сохранить жизнь собратьев, дал приказ отступать, а сам до последнего оставался на позициях и отражал атаку врага. Погиб 29 января 2024 года, после этого более двух месяцев формально считался пропавшим без вести, пока не удалось эвакуировать тело.

Назару Набережному должно быть 23 года.

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