Без отца остался сын: в Кривом Роге простились с защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

На щите в родной Кривой Рог вернулся с войны нацгвардеец Николай Мамаш, до последнего дыхания защищавший родную землю от российских оккупантов. Ему навсегда осталось 42 года.

Героя провели в последний путь 22 апреля. Об этом сообщило местное издание "Первый городской. Кривой Рог".

У павшего оставались жена и сын. Отдать последний почет воину пришло 200 криворожцев.

В мирной жизни Николай Мамаш работал на криворожской шахте им. Колачевскогой. Вместе с женой воспитывал сына и, как все мужчины в расцвете сил строил планы. Но все это разрушила великая война, начатая страной-террористкой против нашего государства.

В самом начале полномасштабного вторжения Николай Мамаш добровольно присоединился к Силам обороны. Он вступил в ряды Национальной гвардии, служил стрелком 2 отделения 3 стрелкового взвода стрелковой роты 1 стрелкового батальона и уничтожал врагов на разных направлениях фронта.

На фронте Николай смело выполнял все свои обязанности, на него можно было положиться в любой ситуации.

"Когда меня контузило, у меня язык пропал и я передал ему командование. И он трое суток корректировал артиллерию, два штурма отбили. Как бы не он, может, и нас уже не было бы", - рассказал собрат погибшего.

Даже получив контузию, Николай вернулся на позицию, рассказал другой собрат Героя, с которым он уничтожал врагов на Херсонском и Донецком направлении.

"Он был лучшим моим другом. Когда заходили на Урожайное, четверо суток нас ровняли. Он вышел оттуда контуженный. Его прорыли и он снова зашел на позиции", – рассказал товарищ Николая.

Свой последний бой воин принял 13 апреля этого года. Николай с товарищами попал под вражеский обстрел под Урожайным. Ранения, полученные бойцом, оказались несовместимыми с жизнью.

Солдата посмертно наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом" ІІІ степени.

Как сообщал OBOZ.UA:

На востоке, спасая раненых с поля боя, погиб Валерий Остапчук из Ирпеня. Воин с позывным "Туркменом" защищал Украину с начала полномасштабного вторжения, ему навсегда остался 51 год.

В Донецкой области погиб защитник из Волыни Виктор Середюк. Герой добровольцем отправился защищать страну еще в начале полномасштабного вторжения, оставив дома жену и четверых детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!