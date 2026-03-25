'Еду нам сбрасывали с дронов': бойцы батальона полиции 10 суток держали позицию в полном окружении врага. Видео

Подразделение стрелкового батальона полиции Черниговщины в течение 10 суток удерживало позицию в полном окружении русских войск. Бойцы остались без воды и запасов после подрыва бронемашины, но смогли не только выстоять, но и прорваться к своим ночью.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины. В ведомстве обнародовали историю бойца под псевдонимом Майор, который рассказал детали пережитого: "Еду нам сбрасывали с дронов – преимущественно колбасу, батончики". Он также отметил, что группа смогла выйти из окружения вовремя, когда враг уже готовился к штурму.

Путь бойца

Полицейский под псевдонимом Майор родом из Черниговского района. С первых дней полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины, служил в роте полиции особого назначения и участвовал в обороне Чернигова.

Он воевал в районе Киинки, где во время удара реактивной системы "Смерч" погибли четверо черниговских полицейских. Впоследствии присоединился к стрелковому батальону полиции Черниговщины, где уже как старший боевой группы получил задание зайти в оперативное окружение для спасения украинских артиллеристов.

Бой в окружении

По дороге к позиции бронемашина подорвалась на мине. Бойцы получили контузии, но смогли добраться до артиллеристов, эвакуировать их и остались на позиции вместо них – в полном окружении врага.

Следующие 10 суток подразделение удерживало оборону без надлежащих запасов и укрытий. Еду доставляли дронами, воду собирали дождевую и очищали. Иногда бойцы оставались без воды по двое суток. В это время они уничтожили 11 российских пехотинцев и отражали постоянные атаки.

"Когда враг начал стягивать силы, стало понятно – нужно выходить. Шли почти вслепую. Враг уже готовился к штурму. Нам повезло – вышли вовремя", – рассказал Майор.

Прорыв и разведка

Выход из окружения происходил ночью. Бойцы двигались между позициями противника, фактически наощупь. Два километра они преодолевали около двух часов, постоянно рискуя быть разоблаченными, но смогли вернуться к своим.

По словам Майора, ключевую роль сыграло боевое братство: "Ты можешь быть хорошо обучен, иметь опыт, но если рядом нет надежных людей – шансов значительно меньше".

Кроме этого, боец дважды выполнял задачи в районах прорыва врага. Его группа работала неподалеку от российского штабного пункта – примерно в 200 метрах. Они передавали данные о перемещении противника, что позволяло корректировать удары дронов и аэроразведки.

Несмотря на длительное пребывание без еды, воды и обустроенных позиций, подразделение выполняло задачи в течение 18 суток, а затем – почти месяц во время второго выхода.

