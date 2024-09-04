Ее жизнь оборвала авиационная бомба: в Харькове похоронили 14-летнюю девочку, погибшую в результате российского обстрела. Фото

В Харькове похоронили 14-летнюю девочку, которую Российская Федерация убила во время обстрела города 30 августа. София Глиняна, переселенка из Купянска, погибла из-за удара вражеского КАБа.

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Купянская городская военная администрация сообщила в Telegram, что несовершеннолетняя училась в 9 классе местного лицея. "Любила музыку, книги и животных, у нее было много друзей. Строила планы на будущее и мечтала стать психологом", – рассказали представители ГВА.

До своего 15-летия девочка не дожила ровно два месяца. Папа Софии – военнослужащий, который пропал без вести на восточной линии фронта.

"Эта ужасная трагедия стала еще одним ударом для семьи, поскольку незадолго до этого они получили сообщение, что отец девушки, защищавший Родину от российских захватчиков на Донецком направлении, считается пропавшим без вести. Гибель Софии стала большим горем не только матери, но и всей Купянской громады", – написала пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 30 августа оккупанты запустили КАБы по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города, поврежден 12-этажный дом в Индустриальном районе, вспыхнул пожар. Четыре человека погибли, среди которых ребенок, который был на детской площадке. Еще 28 граждан получили ранения.

– Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова и поблагодарил всех, кто участвовал в спасении жизней. Президент подчеркнул: такие атаки возможны лишь из-за отсутствия способности у Сил обороны уничтожать российскую военную авиацию на ее базах.

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