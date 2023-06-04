Ее звали Лиза: появились подробности об убитой россиянами 2-летней девочке

Вечером 3 июня июня российские войска ударили по жилым домам в Подгородненской территориальной общине на Днепропетровщине. Российская ракета убила двухлетнюю Лизу Приходько: тело ребенка спасатели нашли под завалами дома около трех часов ночи.

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Мама девочки с тяжелыми травмами госпитализирована, сейчас она в реанимации, медики борются за жизнь женщины. Подробности рассказал глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

"Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка. Вместе с мамой она была дома, когда российские подонки попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами. Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который прибежал вовсю. с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям. Сначала из-под руин достали жену и доставили в реанимацию. Доченьку нашли около трех утра. Достали уже бездыханное тело малышки", - отметил он.

В Подгородненской территориальной общине назвали фамилию убитого российскими захватчиками ребенка и показали фото невинной жертвы российской агрессии. Там призвали неравнодушных помочь спасти маму девочки, ныне борющейся за жизнь.

"Официальная карточка пострадавших от ракетного попадания! Призываем поддержать семью Владислава и Натальи Приходько! Они потеряли самое ценное - маленькую дочь Лизу. Жена в больнице борется за жизнь. Дом полностью разрушен!⠀ Карта для поддержки:5168 7456 0836 9 Приходько Наталье Викторовне", – говорится в сообщении.

На место очередного преступления россиян в Днепропетровскую область прибыло руководство области и вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Там продолжается ликвидация последствий. Работают все службы. Развернули гуманитарные миссии благотворительные организации. Наряду с людьми местные власти. Принимают обращения от жителей пострадавших жилищ", – рассказал о ситуации на 4 июня Лысак.

"За каждого убитого невинного ребенка, за каждый разбитый дом. За все содеянное – агрессора будут ненавидеть поколение за поколением. Не простим!" – добавил он.

Напомним, накануне оккупанты нанесли удар по дому на Днепропетровщине, пострадали 22 человека: пять из них – дети.

На очередное преступление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил: "За все содеянное россияне понесут ответственность".