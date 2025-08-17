Эффект землетрясения: украинские воины уничтожили одним дроном более 300 противотанковых мин врага. Видео

Украинские операторы БПЛА смогли нанести российским оккупационным войскам очень болезненные потери с помощью всего одного FPV-дрона. Его ударом было уничтожено более 300 противотанковых мин ТМ-62.

Об этом сообщили в Telegram-канале 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Операцию провели бойцы подразделения Asgard.

Военные показали, как обнаружили вражеский тайник и нанесли по нему удар. Взрыв был такой силы, что ощущался как легкое землетрясение.

"Около 2,5 тонны взрывчатки имеют разрушительную силу в радиусе 30-50 м и создают противопехотную зону смерти в радиусе 100-150 м. Такой взрыв создает эффект легкого землетрясения с магнитудой до 2.5, и можно сравнить с мощным авиабомбовым ударом", – рассказали в полку Nemesis.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины только с помощью FPV-дронов и сбросов взрывчатки с БПЛА за короткое время поразили более 1,2 тыс. единиц различной военной техники ВС РФ. Кроме этого, отминусовали сотни российских оккупантов.

