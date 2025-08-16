Война дронов: в Генштабе привели впечатляющую статистику ликвидированной беспилотниками военной техники РФ

Силы обороны Украины только с помощью FPV-дронов и сбросов взрывчатки с БПЛА за короткое время поразили более 1,2 тыс. единиц различной военной техники ВС РФ. Кроме этого, отминусовали сотни российских оккупантов.

Такие данные предоставил Генеральный штаб ВСУ. Они охватывают период с 11 по 15 августа 2025 года.

Что уничтожено дронами и сбросами

Так, в течение всего пяти дней украинские воины FPV-дронами и сбросами с беспилотников больше всего поразили инженерно-фортификационных объектов врага – 7458.

Также бойцы уничтожили на повредили таким образом 20 российских танков, 11 боевых бронированных машин, 659 единиц автомобильной и 379 – специальной техники.

С помощью тех же беспилотников защитники отминусовали пять ударных БПЛА типа Shahed ("Герань-2").

И, конечно же, воины проредили личный состав армии РФ – ликвидировали и ранили 1435 захватчиков.

Что предшествовало

Бойцы батальона беспилотных авиационных систем Pentagon 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили северокорейский 140-мм миномет М-182 на фронте в Сумской области.

Аэроразведчики 8-го пограничного отряда FPV-дронами поразили грузовик оккупантов, прекратив его движение. Впоследствии во время ночного рейда защитники уничтожили это авто вместе с еще двумя транспортными средствами врага.

В течение суток 15 августа Силы обороны отминусовали 1010 оккупантов и обезвредили 341 единицу российской военной техники и вооружения, половина из которого – дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ подсчитали потери войск РФ в 2025 году. В частности, за это время Силы обороны проредили вражескую армию на более четверти миллиона оккупантов, 1432 танка и 3087 ББМ, десятки самолетов и вертолетов и тому подобное.

