Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 069 050захватчиков стали "грузом 200/300". В частности, около 1010 военных преступников попали в этот список во время боестолкновений за прошедшие сутки.

Также защитники отминусовали еще 341 единицу российской военной техники и вооружения, половина из которого – дроны. Обновленные данные 16 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Потери армии РФ

Накануне украинские воины уничтожили шесть российских танков (всего 11 112), две боевые бронированные машины (23 135) и 42 артиллерийские системы (31 540).

В небе бойцы сбили 152 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (51 342), сожгли 137 единиц автомобильной техники и автоцистерн (58 733), две – спецтехники (3942).

Всего за время этой войны Силы обороны обезвредили также 3558 крылатых ракет, 1467 РСЗО, 1207 средств ПВО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ потеряла самолет, который выполнял задание возле острова Змеиный. По имеющейся информации, его обломки были найдены на поверхности Черного моря, оккупантам пришлось проводить поисково-спасательную операцию, поскольку пилоты не были найдены.

В ночь на 15 августа Силы обороны поразили пункт управления 132-й мотострелковой бригады армии РФ в Енакиево Донецкой области. Это подразделение воюет против Украины еще с 2014 года.

Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, уничтожив двух российских оккупантов с расстояния 4000 метров под Покровском. Выстрел из винтовки Aligator калибра 14,5 мм был скорректирован искусственным интеллектом и комплексом БПЛА.

По подсчетам, которые озвучил главнокомандующий ВСУ, за последний год украинские воины проредили вражескую армию на 275 тысяч захватчиков, почти 1500 танков и более 300 ББМ, более 60 самолетов и вертолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года глубинные удары Сил обороны Украины нанесли России экономический ущерб на $74,1 млрд долларов США. Это составляет более 4% от валового внутреннего продукта государства-агрессора.

