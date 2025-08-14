В море найдены обломки: Россия потеряла самолет, который выполнял задание возле острова Змеиный

Страна-террорист потеряла самолет, который выполнял задание возле острова Змеиный. По имеющейся информации, его обломки были найдены на поверхности Черного моря.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины. В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. Пилотов пока не обнаружено.

"Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Стоит отметить, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов побывал на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море, где проинспектировал позиции военных "Спецподразделения Тимура". Также он вручил бойцам награды за защиту страны от российского агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня 2022 года Силы безопасности и обороны Украины освободили от российской оккупационной армии остров Змеиный. Возвращение государственного сине-желтого флага на Змеиный стало выдающимся событием в истории нашего государства и армии.

