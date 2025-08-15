Цель поражена: ВСУ атаковали пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады армии РФ на Донбассе

В ночь на 15 августа Силы обороны нанесли потери российским оккупантам на временно оккупированной части Донецкой области. Украинские воины ударили по пункту управления 132 отдельной мотострелковой бригады армии РФ в Енакиево: это подразделение воюет против Украины еще с 2014-го.

Цель была успешно поражена. Удар подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Удар был нанесен по пункту дислокации оккупантов в Енакиево

В Генштабе днем 15 августа отчитались о поражении сразу двух важных военных целей врага. Одна из них – на временно оккупированной еще с 2014 года части Донецкой области, в родном городе беглого экс-президента Виктора Януковича Енакиево.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов российского агрессора... Осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты поражения уточняются", – отметили в Генштабе.

Это заявление стало подтверждением сообщений ряда Telegram-каналов, занимающихся, в частности, OSINT-расследованиями.

Как утверждают исследователи, свой пункт дислокации оккупанты разместили в одной из школ оккупированного города: при этом захватчики настолько поверили в то, что по ним не прилетит, что не меняли место дислокации последние десять лет.

"В результате атаки по Енакиево была поражена школа №28. Анализируя существующие материалы в медиа, можно утверждать, что попаданий было несколько и в разных местах, уточняем. По нашей информации, с 2015 года там располагалась 132 ОМСБр (до 2023года – 3 ОМСБр "Беркут")", – отмечали после полуночи в Telegram-канале "КиберБорошно".

В канале "Народное сопротивление Украины", позиционируемом как ресурс украинского партизанского движения, выводы осинтеров подтвердили, добавив яркие кадры с последствиями попадания.

На некоторых видео их авторы возмущаются, что "по школе ударили, нет больше школы" – умалчивая и факт многолетнего присутствия там оккупантов, и то, что "учебники" с другими "школьными принадлежностями" после удара детонировали минимум три часа.

Что известно о 132 ОМСБр российской армии

Поражение любой военной цели оккупационной армии уже само по себе является праздником для каждого украинца. Однако в случае с прилетом по пункту расположения в Енакиево этот праздник можно считать двойным, ведь поражены оккупанты, которые воевали против нашего государства еще с далекого 2014 года.

Нынешняя 132 ОМСБр 51 российской армии, которая до 2023 года носила название ОМСБр "Беркут", до полномасштабного вторжения России считалась частью так называемого "1 армейского корпуса "ДНР". Создавалось это незаконное вооруженное формирование врага осенью 2014-го на базе так называемой "Группы Безлера", которая орудовала в Горловке Донецкой области.

Костяк "личного состава" этой тогда еще будущей составляющей "второй армии мира" был достаточно традиционным для гибридных российских сил: туда входили местные маргиналы и представители криминалитета. Однако командование этим "подразделением" осуществлялось напрямую из РФ.

С 24 февраля 2022 года эта бригада участвовала в полномасштабном российском вторжении в Украину. В частности захватывала Волноваху и Верхнеторецкое.

В августе 2022 года главарь "ДНР" Денис Пушилин отметил бандформирование "орденом республики" за "массовый героизм и отвагу".

В конце января 2023 года официально вошла в состав вооруженных сил Российской Федерации, получив название 132-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Номер в/ч с 08803 изменился на 52892.

В начале августа 2025 года стало известно, что 132 ОМСБр укомплектована жителями временно оккупированной Донетчины и нелегальными мигрантами преимущественно из стран Средней Азии. Это формирование задействовано в выполнении приказа российского командования в ближайшей перспективе выйти на восточные окраины Доброполья, в районе которого россияне недавно смогли прорвать украинскую оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, второй важной целью, поражение которой подтвердили в Генштабе, стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано как минимум несколько попаданий, на территории предприятия вспыхнули мощные пожары. Россияне рассказывали о раненых и погибших на территории важного для оккупантов завода.

Кроме того, по данным Генштаба, 14 августа Силам обороны удалось поразить морской порт в России, через который поставлялись "Шахеды" из Ирана.

