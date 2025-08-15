Силы обороны атаковали морской порт в России, через который поставлялись 'Шахеды' из Ирана: что известно

Силы обороны Украины продолжают снижать возможности государства-агрессора к продолжению войны против нашего государства. 14 августа воины Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по порту Оля в Астраханской области РФ.

Поражено грузовое судно, перевозившее комплектующие к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасы из Ирана. Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно

О поражении очередного важного для врага объекта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили утром 15 августа.

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта "Оля" (Астраханская область РФ). Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана", – указано в сообщении.

В Генштабе добавили, что поражено судно "Порт Оля 4": оно было загружено комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана.

"Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – резюмировали в украинском военном командовании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 15 августа неизвестные добрые дроны атаковали очередной российский НПЗ – на этот раз в Сизрани Самарской области. В результате атаки зафиксировано не одно попадание, на территории предприятия вспыхнули пожары.

В местных чатах россияне жаловались на "сильные попадания" и писали о погибших.

