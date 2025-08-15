'Сильно попали, есть погибшие': украинские дроны атаковали НПЗ в Сызрани, пожар видно издалека. Фото и видео

В России ночью снова была "движуха": неизвестные дроны атаковали Самарскую область. В частности, прилетело по Сызранскому НПЗ.

На предприятии вспыхнул мощный пожар, который все больше разгорается. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно

Первые сообщения об атаке дронов на Сызрань начали появляться вскоре после 4 часов утра 15 августа – сначала в местных чатах, а чуть позже – и во всероссийских пабликах.

Последние сначала бодро рапортовали об "активной работе ПВО" и о том, что "уже уничтожено несколько целей".

Впрочем, достаточно скоро выяснилось, что "уничтожали" летевшие на Сызрань беспилотники не зенитными ракетами, а Сызранским НПЗ. Не обошлось, по версии роспропаганды, и без разрушительных "обломков": именно они, если верить пропагандистам, превратили предприятие в пылающий факел.

"Жители Сызрани сообщают о возгорании в районе местного НПЗ после атаки ВСУ. Как рассказали местные жители, после серии взрывов огонь и дым они увидели в районе местного предприятия, предварительно там упали обломки сбитых БПЛА. Официальной информации о последствиях атаки пока не было", – пожаловались пропагандисты одного из российских пабликов, ранее "уничтожавшие" БпЛА в своем Telegram-канале.

Россияне тем временем активно снимали процес "падения обломков" на НПЗ: летели они удивительно точно и цели достигли не один раз.

По сообщениям местных, в Сызрань прилетело не менее десяти беспилотников. Россияне также жалуются, что "попали сильно" и что в результате попадания есть погибшие.

Тенденция при этом наблюдалась обнадеживающая: около 6 часов утра пожар на НПЗ только усилился.

Между тем российские пожарные на место "падения обломков", очевидно, не очень спешили: россияне наблюдали на улицах Сызрани вереницы пожарных авто, которые тянулись в созданной ими же пробке.

