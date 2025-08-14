Волгоград атаковали беспилотники: поражен НПЗ, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на четверг, 14 августа, российский Волгоград снова атаковали дроны. Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО, а затем – о возгорании с задымлением. По их словам, пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Речь идет о НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе города. Россияне публиковали в сети кадры последствий атаки.

Под атакой был НПЗ

Местные жители писали о нескольких попаданиях дронов по НПЗ "Лукойл" в Волгограде.

Вскоре власти признали "возгорание и утечку нефтепродуктов" на НПЗ. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что это произошло из-за падения обломков БПЛА после атаки.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщил он.

Отметим, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

