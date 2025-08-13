Нефтеперекачивающую станцию в Брянской области РФ поразили беспилотники Сил обороны: подробности операции

В ночь на 13 августа 2025 года Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту российских оккупантов в Брянской области. Беспилотники Главного управления разведки и подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в городе Унеча, которая обеспечивает военную логистику российской армии.

В результате атаки произошел пожар. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, а также источники OBOZ.UA.

Что известно

"Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба", принадлежащей холдингу АК Транснефтепродукт, и ежегодно способна прокачивать до 60 миллионов тонн сырья для нужд страны-агрессора.

Операция была осуществлена дронами-камикадзе военной разведки ГУР в тесной координации с подразделениями Сил обороны. По сообщениям местных источников, серия взрывов вызвала сильный пожар, на который прибыли экстренные службы.

Во время операции зафиксированы взрывы в районе резервуарного парка и подпорных насосов, а также масштабный пожар у здания подпорной насосной станции.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Что предшествовало

Ночью 13 августа в Брянской области (РФ) слышали взрывы. Выяснилось, что беспилотники атаковали важный объект нефтепровода "Дружба". Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО минобороны РФ якобы сбили 15 БПЛА.

В ночь на 13 августа в России пожаловались на очередную атаку дронов. Взрывы раздавались в Волгограде, где расположен НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка". А на Кубани под прицелом дронов находился НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Как писал OBOZ.UA, ночью 6 августа Брянск атаковали дроны-камикадзе, в результате чего в городе прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, целью удара стала нефтебаза. На месте атаки поднимался огромный столб дыма.

