Под прицелом была нефтебаза: дроны атаковали российский Брянск, поднялся столб дыма. Видео

Ночью 6 августа российский Брянск атаковали дроны-камикадзе, вследствие чего в городе прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, целью удара стала нефтебаза.

На месте атаки поднимается огромный столб дыма. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности атаки

По информации очевидцев, ночью Брянск атаковали как минимум 4 ударных дрона. Местные жители сообщали о столбе густого черного дыма в одном из районов Брянска.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ночью над территорией региона силами ПВО всего было уничтожено 16 вражеских БпЛА самолетного типа. При этом чиновник утверждает, что пострадавших и разрушений нет. В то же время губернатор заявил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. В ночь на 2 августа Россию атаковало большое количество БПЛА, взрывы прогремели как минимум в шести регионах. Возле поселка Углеродовское Красносулинского района Ростовской области была поражена тягово-токовая подстанция Лихая – Замчалово.

Что касается Брянска, то в конце июня там было нанесено поражение по складам боеприпасов российского агрессора. Атаку выполнили подразделения Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Напомним, в ночь на 5 августа в Ростовской области под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. Беспилотники ударили по станции Тацинская, вследствие чего произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа группа беспилотников атаковала объект страны-агрессора РФ, который работает на ее оккупационную армию. В частности, в городе Фролово Волгоградской области был поражен железнодорожный узел и диспетчерская на его территории.

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