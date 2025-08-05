В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео

На территории страны-агрессора России продолжаются атаки по важным стратегическим объектам, имеющим ключевое значение для военной логистики врага. В ночь на 5 августа в Ростовской области под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура.

Беспилотники ударили по станции "Тацинская", вследствие чего произошел пожар. Эту информацию подтверждают мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности ночной атаки

Местные жители и мониторинговые каналы пишут, что пожар на территории железнодорожной станции "Тацинская" возник в результате атаки дронов-камикадзе. Согласно геолокационным кадрам, огонь действительно распространился на станции "Тацинская" вблизи водонапорной башни.

На данным момент неизвестно, какие именно объекты были поражены и есть ли пострадавшие. При этом известно, что огонь распространился на территории 500 кв. метров.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выдал, что на территории железнодорожной станции "загорелся навес во дворе частного дома". Местный чиновник утверждает, что российские военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 24 дрона над регионами России, передает Минобороны. По данным террористического ведомства, 13 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 7 – над Ростовской областью, по 2 – над Калужской и Смоленской областями.

Железнодорожная станция "Тацинская" расположена в Ростовской области на стратегически важной для РФ железнодорожной ветке. Через неё осуществляется логистика для местной нефтебазы. Эти объекты могут использоваться для снабжения войск, что делает станцию важным звеном в цепочке поставок путинской армии.

Атака была массированной

Согласно данным спутниковой съемки, в Ростовской области был поражен не один железнодорожный объект. По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в 10 км от Миллерово, где расположен военный аэродром, БПЛА ударили по электрической тяговой подстанции "Старая Станица". Речь идет о железнодорожной станции Северо-Кавказской железной дороги на стыке действующей линии Москва – Ростов-Главный в Миллеровском районе Ростовской области.

Что предшествовало

В Ростовской области регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе, на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ночь на 2 августа Россию атаковало большое количество БПЛА, взрывы прогремели как минимум в шести регионах. Возле поселка Углеродовское Красносулинского района Ростовской области была поражена тягово-токовая подстанция "Лихая –Замчалово".

Напомним, в ночь на 3 августа дроны атаковали в Сочи, там прогремело около десяти взрывов, сообщалось о сильном пожаре на нефтебазе. Местные власти утверждали, что "обломки БПЛА" попали в цистерну с нефтепродуктами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа дроны атаковали цели в городе Фролово Волгоградской области. Там были поражены железнодорожный узел и диспетчерская, которые работают на оккупационную армию РФ.

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