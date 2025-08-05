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В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео

Алексей Лютиков
War
3 минуты
2,8 т.
В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео

На территории страны-агрессора России продолжаются атаки по важным стратегическим объектам, имеющим ключевое значение для военной логистики врага. В ночь на 5 августа в Ростовской области под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура.

Беспилотники ударили по станции "Тацинская", вследствие чего произошел пожар. Эту информацию подтверждают мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности ночной атаки

Местные жители и мониторинговые каналы пишут, что пожар на территории железнодорожной станции "Тацинская" возник в результате атаки дронов-камикадзе. Согласно геолокационным кадрам, огонь действительно распространился на станции "Тацинская" вблизи водонапорной башни.

На данным момент неизвестно, какие именно объекты были поражены и есть ли пострадавшие. При этом известно, что огонь распространился на территории 500 кв. метров.

В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выдал, что на территории железнодорожной станции "загорелся навес во дворе частного дома". Местный чиновник утверждает, что российские военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 24 дрона над регионами России, передает Минобороны. По данным террористического ведомства, 13 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 7 – над Ростовской областью, по 2 – над Калужской и Смоленской областями.

В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео
В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео

Железнодорожная станция "Тацинская" расположена в Ростовской области на стратегически важной для РФ железнодорожной ветке. Через неё осуществляется логистика для местной нефтебазы. Эти объекты могут использоваться для снабжения войск, что делает станцию важным звеном в цепочке поставок путинской армии.

Атака была массированной

Согласно данным спутниковой съемки, в Ростовской области был поражен не один железнодорожный объект. По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в 10 км от Миллерово, где расположен военный аэродром, БПЛА ударили по электрической тяговой подстанции "Старая Станица". Речь идет о железнодорожной станции Северо-Кавказской железной дороги на стыке действующей линии Москва – Ростов-Главный в Миллеровском районе Ростовской области.

В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео
В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео
В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео

Что предшествовало

В Ростовской области регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе, на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ночь на 2 августа Россию атаковало большое количество БПЛА, взрывы прогремели как минимум в шести регионах. Возле поселка Углеродовское Красносулинского района Ростовской области была поражена тягово-токовая подстанция "Лихая –Замчалово".

В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: произошел пожар. Видео

Напомним, в ночь на 3 августа дроны атаковали в Сочи, там прогремело около десяти взрывов, сообщалось о сильном пожаре на нефтебазе. Местные власти утверждали, что "обломки БПЛА" попали в цистерну с нефтепродуктами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа дроны атаковали цели в городе Фролово Волгоградской области. Там были поражены железнодорожный узел и диспетчерская, которые работают на оккупационную армию РФ.

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