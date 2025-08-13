В России пожаловались на атаку дронов: БлЛА нацелились на НПЗ, российская ПВО – на многоэтажку

В России пожаловались на очередную ночную атаку дронов. Взрывы звучали в Волгограде, в частности в районе, где расположен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", обломки сбитого российской ПВО беспилотника упали на многоэтажку.

А на Кубани под прицелом дронов находился НПЗ в Славянске-на–Кубани. Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно

Минувшей ночью на громкие взрывы жаловались жители российского Волгограда. В частности, они были слышны в Красноармейском районе города. В этом же районе расположен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который ранее уже неоднократно атаковали беспилотники. В частности, атака на него произошла в ночь на 15 февраля текущего года.

Насколько результативной стала нынешняя атака – пока неизвестно.

А вот российская ПВО потрудилась на славу. Россияне снова пытались сбивать беспилотники просто над жилыми домами, и в этот раз – достаточно успешно. Губернатор области Андрей Бочаров около 02:30 ночи заявил, что ПВО "отрабатывает массированную атаку БпЛА" на регион, привычно отметил "отсутствие пострадавших и поврежденных объектов" и сообщил о "падении обломков" на крышу 16-этажного жилого дома.

"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", — отметил чиновник.

Россиян разместят в пунктах временного размещения на период "ликвидации последствий падения обломков БпЛА".

Из-за "дроновой опасности" примерно с 01:30 аэропорт Волгограда временно приостановил прием и выпуск самолетов, об этом сообщили в Росавиации. Ограничения были сняты лишь после 5 часов утра. При этом запланированный на 05:45 вылет рейса "Аэрофлота" Волгоград – Москва отменили, а рейс авиакомпании "Россия" в Москву перенесли с 5 утра на 09:05.

Отложен прилет бортов из Шарм-эль-Шейха, Махачкалы, Москвы и Астрахани.

На очень громкие взрывы примерно с 3 часов ночи и минимум в течение часа после жаловались также жители Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае.

Пока россияне в местных чатах интересовались друг у друга, "что это было?", российские пропагандисты заявили о "попытке атаки на НПЗ" – разумеется "неуспешной".

"Дроны ВСУ пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Обломки одного из уничтоженных БПЛА упали на территорию предприятия, в результате загорелась ГАЗель. Предварительно, никто из людей не пострадал. Возгорание быстро ликвидировали, на месте сейчас работают оперативные службы. Ранее на территории региона была объявлена беспилотная опасность", – написал один из российских пабликов.

Как и в случае с Волгоградом, о результатах атаки еще предстоит узнать.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что дроны повторно атаковали терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. В СБУ, сотрудники которой нанесли удар, раскрыли детали.

Также сообщалось, что 12 августа дроны ГУР атаковали единственный в России завод по производству гелия для ракет. На территории предприятия прозвучали несколько взрывов.

