На Брянщине БПЛА атаковали ключевой объект нефтепровода 'Дружба': вспыхнул пожар. Видео

Ночью 13 августа, в Брянской области (РФ) беспилотники атаковали важный объект нефтепровода "Дружба". В результате поражения пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции ЛПДС "Унеча" в с. Высокое.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Кроме того, под ударом оказалась и Волгоградская область.

Что известно

"В Брянской области РФ горит нефтеперекачивающая станция ЛПДС "Унеча" – это ключевой объект инфраструктуры нефтепровода "Дружба". Также дроны атаковали российские НПЗ в Волгограде и Славянске-на-Кубани", – говорится в сообщении.

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО минобороны РФ якобы сбили 15 БПЛА.

Детали атаки в Волгограде

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, город пережил "массированную атаку", а в результате работы российской ПВО обломки сбитого дрона упали на крышу 16-этажки.

Также местные жители рассказали о взрывах в Красноармейском районе Волгограда, где находится НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереработка".

Из-за атаки дронов, ночью в аэропорту Волгоград вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На утро в минобороны заявили о сбитии, якобы, 11 БПЛА.

Что предшествовало

В ночь на 13 августа в России пожаловались на очередную атаку дронов. Взрывы раздавались в Волгограде, где расположен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". А на Кубани под прицелом дронов находился НПЗ в Славянске-на–Кубани.

Как писал OBOZ.UA, ночью 6 августа Брянск атаковали дроны-камикадзе, в результате чего в городе прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, целью удара стала нефтебаза. На месте атаки поднимался огромный столб дыма.

