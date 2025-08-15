Каждый десятый был на глубину более тысячи километров: стали известны потери России от ударов Сил обороны Украины

С начала 2025 года глубинные удары Сил обороны Украины нанесли России экономический ущерб на 74,1 миллиарда долларов США. Это составляет более 4% от валового внутреннего продукта государства-агрессора.

Каждый десятый удар был на глубину более тысячи километров. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

Так, почти 40% ударов пришлись на цели, расположенные на расстоянии от 500 до 1000 километров от украинской границы, еще 37,25% – на объекты в глубине 200–500 километров.

На расстоянии до 200 километров от линии фронта было нанесено 13,73% ударов, а каждый десятый – на глубину более 1000 километров, что свидетельствует о растущей дальности и точности украинских операций.

Подавляющее большинство пораженных объектов составляли нефтеперерабатывающие заводы (42%), которые стали ключевой мишенью для подрыва энергетической и экономической инфраструктуры России.

Значительная часть ударов также была направлена по хранилищам горючего (37%) и нефтеперекачивающим станциям (10%), которые обеспечивают транспортировку нефтепродуктов внутри страны.

Дополнительно были поражены морские терминалы и порты (7%), играющие стратегическую роль в экспорте энергоносителей, а также другие важные логистические объекты (4%).

Такие операции заметно снижают способность России поддерживать свой военный и экономический потенциал, а также создают долгосрочные риски для ее промышленности и экспорта. Эффективность глубинных ударов является свидетельством не только способности Украины защищаться, но и стратегически влиять на ресурсную базу противника.

Что предшествовало

Силы обороны Украины продолжают снижать возможности государства-агрессора к продолжению войны против нашего государства. 14 августа воины Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по порту Оля в Астраханской области РФ. Поражено грузовое судно, перевозившее комплектующие к БпЛА типа Shahed и боеприпасы из Ирана.

Утром 15 августа неизвестные добрые дроны атаковали очередной российский НПЗ – на этот раз в Сызрани Самарской области. В результате атаки зафиксировано не одно попадание, на территории предприятия вспыхнули пожары.

В местных чатах россияне жаловались на "сильные попадания" и писали о погибших.

