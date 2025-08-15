Более тысячи танков, полсотни самолетов и не только: в Генштабе подсчитали потери врага в 2025 году. Видео

С начала года Россия потеряла в войне против Украины более 275 тысяч человек личного состава. Уничтожено также почти полторы тысячи российских танков и более трех тысяч ББМ.

Вражеская же авиация "похудела" на более чем 60 самолетов и вертолетов. О потерях, которые понес враг в 2025-м, рассказали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и Генштаб.

Сколько оккупантов, техники и вооружений потеряла Россия в 2025-м

По данным Сырского, по состоянию на утро 15 августа украинские воины проредили вражескую армию более чем на четверть миллиона захватчиков.

"С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов в живой силе составили 276 300 человек. Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" – написал Сырский.

Более полные данные о том, чего именно и сколько потерял враг, обнародовали в Генеральном штабе. Правда, там подытожили уничтоженных оккупантов и вражескую технику по состоянию на 1 августа.

Итак, за 8 месяцев 2025 года Россия потеряла:

263 400 человек личного состава

52 самолета

10 вертолетов

1 396 танков

3 025 боевых бронированных машин

9 412 артиллерийских систем

195 РСЗО

171 средство ПВО

27 926 БпЛА оперативно-тактического уровня

548 крылатых ракет

24 219 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами

263 единицы специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот день в Генеральном штабе подтвердили сразу три эффективных удара по военным целям врага.

Так, в ночь на 15 августа подразделения ССО совместно с другими составляющими Сил обороны с помощью дронов атаковали НПЗ в Сызрани. Удар вызвал мощный пожар на предприятии, что является важным для российской армии: на видео видно сразу несколько очагов возгорания. У россиян атака вызвала настоящую панику.

Той же ночью понесли захватчики потери и на временно оккупированной Донетчине: ВСУ атаковали пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады армии РФ на Донбассе. Под "раздачу" попали захватчики из подразделения, которое было сформировано в Горловке еще в 2014-м на базе "Группы Безлера" – и с тех пор воевало против Украины.

А 14 августа Силы обороны "дотянулись" до Астраханской области РФ: там под ударом оказался морской порт "Оля", через который поставлялись "Шахеды" из Ирана. В частности, сообщается о поражении судна, заваленного комплектующими для этих дронов-камикадзе и иранским оружием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!