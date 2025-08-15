Более тысячи танков, полсотни самолетов и не только: в Генштабе подсчитали потери врага в 2025 году. Видео
С начала года Россия потеряла в войне против Украины более 275 тысяч человек личного состава. Уничтожено также почти полторы тысячи российских танков и более трех тысяч ББМ.
Вражеская же авиация "похудела" на более чем 60 самолетов и вертолетов. О потерях, которые понес враг в 2025-м, рассказали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и Генштаб.
Сколько оккупантов, техники и вооружений потеряла Россия в 2025-м
По данным Сырского, по состоянию на утро 15 августа украинские воины проредили вражескую армию более чем на четверть миллиона захватчиков.
"С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов в живой силе составили 276 300 человек. Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" – написал Сырский.
Более полные данные о том, чего именно и сколько потерял враг, обнародовали в Генеральном штабе. Правда, там подытожили уничтоженных оккупантов и вражескую технику по состоянию на 1 августа.
Итак, за 8 месяцев 2025 года Россия потеряла:
- 263 400 человек личного состава
- 52 самолета
- 10 вертолетов
- 1 396 танков
- 3 025 боевых бронированных машин
- 9 412 артиллерийских систем
- 195 РСЗО
- 171 средство ПВО
- 27 926 БпЛА оперативно-тактического уровня
- 548 крылатых ракет
- 24 219 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами
- 263 единицы специальной техники.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот день в Генеральном штабе подтвердили сразу три эффективных удара по военным целям врага.
Так, в ночь на 15 августа подразделения ССО совместно с другими составляющими Сил обороны с помощью дронов атаковали НПЗ в Сызрани. Удар вызвал мощный пожар на предприятии, что является важным для российской армии: на видео видно сразу несколько очагов возгорания. У россиян атака вызвала настоящую панику.
Той же ночью понесли захватчики потери и на временно оккупированной Донетчине: ВСУ атаковали пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады армии РФ на Донбассе. Под "раздачу" попали захватчики из подразделения, которое было сформировано в Горловке еще в 2014-м на базе "Группы Безлера" – и с тех пор воевало против Украины.
А 14 августа Силы обороны "дотянулись" до Астраханской области РФ: там под ударом оказался морской порт "Оля", через который поставлялись "Шахеды" из Ирана. В частности, сообщается о поражении судна, заваленного комплектующими для этих дронов-камикадзе и иранским оружием.
